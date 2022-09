Na één helft was Tyara Volwerk verkocht, keepster gaat voor profcarrière: ‘Toen ben ik nooit meer de goal uit geweest’

Volwerk houdt wel van een beetje uitdaging, dat heeft ze al haar hele leven: ,,Ik zat op judo, maar ik won alles. Dat vond ik niet leuk. Mijn broer voetbalde, dus dat ging ik ook proberen.”

De eerste kennismaking viel Volwerk tegen: ,,Ik had een halve wedstrijd gespeeld en ik vond het helemaal niet leuk. De tweede helft ging ik keepen, dat vond ik wél heel leuk. Toen ben ik nooit meer de goal uit geweest.”

Zenuwen

Ze begon bij Halsteren. Haar keeperskwaliteiten vielen al snel op. Als 11-jarige speelde Volwerk haar eerste wedstrijd met het KNVB-regioteam. ,,De eerste wedstrijd verloren we met 3-0, ik maakte drie blunders”, vertelt Volwerk. ,,In het begin was ik heel boos en verdrietig, maar daarna heb ik het van me afgeschud. Als ik zenuwachtig ben kan het fout gaan, maar als ik niet zenuwachtig ben gaat het goed. Sindsdien heb ik niet meer zo veel last van zenuwen”, vertelt Volwerk alsof het volkomen vanzelfsprekend is dan maar niet gespannen te zijn.

Quote Je doet alles om je kind te helpen haar dromen waar te maken Moeder van Tyara Volwerk

Er volgden nog vele wedstrijden bij de KNVB waarin het veel beter ging. Al zegt Volwerk helemaal niet zo veel talent te hebben: ,,In het begin was ik niet zo goed, maar ik heb heel veel getraind. Ik was altijd aan het voetballen.”

Stap voor stap gaat haar niveau omhoog en via MOC’17 en Boeimeer is de 15-jarige keepster bij ADO Den Haag beland. ,,Vorig seizoen mocht ik al trainen bij de futures. Dat is een trainingsgroep om daarna bij de meiden onder 16 van ADO Den Haag in te kunnen stromen.”

Volwerk nam vervolgens deel aan de selectietrainingen voor het meiden onder 16 team. ,,Na een paar weken belde de trainer naar mama. Ik mocht komen, maar hij wilde weten of het mogelijk was dat ik steeds gebracht en gehaald zou worden.”

Daar zorgen ze bij de familie Volwerk voor: ,,Je doet alles om je kind te helpen haar dromen waar te maken”, zegt haar moeder zonder twijfel. Zo rijden ze minimaal vier keer per week van Bergen op Zoom naar Den Haag.

De Havo-4-leerlinge van het ‘t Rijks in Bergen op Zoom is er veel tijd mee kwijt, maar dat is geen probleem. ,,Mijn lesrooster is aangepast op de trainingen en het liefste voetbal ik iedere dag.”

Buitenland

Later wil ze naar Amerika. ,,Daar is alles zo groots en dan kan ik mijn studie combineren met voetballen op hoog niveau.” En misschien volgt daarna nog wel een club in Engeland. ,,Want dat is nu de beste competitie.”

Volwerk heeft al eens op een prachtige accommodatie in het beloofde voetballand gespeeld. ,,Met de jongens van MOC’17 gingen we een weekend naar Engeland. We speelden een wedstrijd tegen Middlesbrough en verloren met 5-2. Maar ik had een penalty gestopt en de trainer van de tegenstander zei tegen me dat hij me heel goed vond”, vertelt Volwerk trots. ,,Als ze een vrouwenteam beginnen, zou hij me bellen.”