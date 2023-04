Na een gevecht met zichzelf kun je aan Tess Remmers weer zien dat ze van softbal houdt: ‘Ben niet de enige die struggelt’

Haar ogen hebben de twinkeling weer, die verloren was gegaan. Tess Remmers (21) krabbelt na een donkere periode in haar leven op. In de worsteling met een psychische aandoening staat ze niet alleen. Daarom deelt de softbalster uit Werkendam haar verhaal.

,,Het gaat niet in één rechte lijn, maar met vallen en weer opkrabbelen”, bekent softbalster Tess Remmers tijdens het interview voor een training met haar nieuwe team Roef!. ,,Ik wil laten zien dat ik niet de enige ben die struggelt… ook om mezelf daaraan te herinneren.”

De 21-jarige Werkendamse is aan het vertellen dat ze nog aan het terugkomen is na een donkere periode. Ze lag er acht maanden uit. ,,Ik heb die break genomen voor mijn eigen gezondheid. Ik zat mentaal niet lekker en kampte met een eetstoornis”, is Remmers openhartig over de situatie waar ze nog steeds middenin zit.

,,Op een gegeven moment was de energie gewoon op en was ook het plezier in de sport er niet meer. De coach van het Nederlands team, waarbij ik was aangesloten als bullpen catcher, zei dat het een goed idee zou zijn om even afstand te nemen om aan mezelf te kunnen werken.”

Vrije vogel

De wil om te winnen en het beste uit haarzelf te halen is inmiddels terug bij Remmers, een vrije vogel die net een busje heeft gekocht dat ze aan het ombouwen is tot camper. Ze gaat weer naar school, volgt het laatste jaar van de MBO-opleiding maatschappelijke zorg en loopt stage als ambulant begeleider bij het Leger des Heils. ,,Het is aanpoten en veel reizen. Maar als je iets echt wilt, dan valt het altijd wel te plannen.”

Quote Mijn batterij weer opladen lukte door een combinatie van rustig aandoen en aan de slag gaan met een psycholoog Tess Remmers (21), softbalster uit Werkendam

Ze kan nu zeggen dat de achterliggende periode haar goed heeft gedaan, al was het een harde weg. Remmers, die sinds haar zestiende voor de sport op zichzelf in Amsterdam woont, keerde tijdelijk terug naar haar ouders. Die hebben elkaar in het softbalwereldje ontmoet, moeder Diana was international, en konden haar steunen. ,,Ik ben op zoek gegaan naar goede begeleiding om mijn batterij weer op te laden. Dat lukte door een combinatie van rustig aandoen en aan de slag gaan met een psycholoog, om erachter te komen waar het vandaan komt en hoe ik er weer uit kan komen. Het zal altijd een aspect van mijn leven blijven waar ik op moet letten.”

Quote Ik had een bepaald beeld van hoe een topsporter eruitziet en vond mezelf daar niet in passen Tess Remmers (21), softbalster van Roef!

Haar eetstoornis manifesteerde zich in coronatijd. ,,Had ik ineens alle tijd om me daarop te focussen”, aldus Remmers. ,,Het is onzekerheid. Het perfectionisme dat bij topsport bedrijven komt kijken doet op dat vlak ook geen goed. Ik had een bepaald beeld van hoe een topsporter eruitziet en vond mezelf daar niet in passen.”

Repeterende vragen

Repeterende vragen nemen haar gedachten elke dag compleet in beslag. Wat kan ik wel en niet eten? Hoe zwaar ben ik? Hoe ziet mijn lijf eruit? Hoe kijken anderen naar mij? ,,Als je weinig eet, vreet je heel je lichaam op”, zegt Remmers, die de gevolgen op het softbalveld merkte. ,,Ik ben heel veel spierkracht kwijtgeraakt. Ging daardoor minder hard gooien en slaan, hield het niet meer zo lang vol. Werd langzamer: mijn conditie, explosiviteit en reactievermogen gingen achteruit. Alle scherpte verdween.”

Tekst gaat verder onder de foto

,,Ik was giga vlak. Van nature ben ik niet de meest uitgesproken persoon, maar je kunt wel aan mij zien dat ik van softballen hou. Natuurlijk voelde ik aan alles dat ik niet lekker in mijn energie zat. Maar als je dan hoort dat er niks meer achter mijn ogen zat, is dat toch moeilijk. Gelukkig is die sprankeling terug.”

Quote Als ik gefrus­treerd ben, ga ik iets harder tegen een bal slaan Tess Remmers (21), softbalster uit Werkendam

Remmers is blij dat ze de keuze tussen doorgaan of stoppen bewust niet op dat moment heeft gemaakt. ,,Ik sta weer met alle plezier op het veld. Softbal is mijn eerste liefde en dat gaat echt niet zomaar weg. Op de mindere dagen maakt het mijn hoofd leeg. Als ik gefrustreerd ben, ga ik iets harder tegen een bal slaan. Dat helpt toch.”

Terug naar Brabant

Hoewel Remmers niet eerder voor Roef! speelde, voelt het voor haar bij de hoofdklasseclub uit Moergestel wel als thuiskomen. Coach Jeroen Swers probeerde al een hele poos haar terug naar Brabant te halen. Dat er dit seizoen - dat voor Roef! zaterdag begint met twee uitwedstrijden tegen Neptunus - ruimte was op haar posities (catcher en derde honkvrouw) zorgde er mede voor dat de tijd rijp was.

,,Hij is het blijven vragen, dat geeft vertrouwen”, zegt Remmers, die begon bij Twins in Oosterhout en de laatste drie jaar voor Tex Town Tigers uit Enschede speelde. ,,Want ik ben nog steeds aan het opbouwen om op mijn oude niveau te komen. Dat hoop ik dit seizoen te bereiken.”

Volledig scherm Softbalster Tess Remmers op de weg terug na een eetstoornis. © Jan Stads/Pix4Profs