Na drie jaar eindelijk die ene hoofdprijs voor Push: ‘Vandaag stonden we er als een team’

Eindelijk is de hoofdprijs binnen voor de hockeysters van Push. Na twee onderbroken coronaseizoenen konden de vrouwen van de Bredase club eindelijk de titel in de overgangsklasse bijschrijven. ,,Ik ben trots dat het met deze mooie club is gelukt.”

Wat moet het verschrikkelijk zijn geweest voor de speelsters van Push. Twee jaar op rij stonden ze bovenaan, klaar om de titel te pakken en te promoveren naar de promotieklasse. Maar twee keer gooide corona roet in het eten. Drie jaar lang hebben de hockeysters getraind voor dat ene doel: de titel en promotie.

Dat de eerste kans op het kampioenschap vorige week niet gepakt werd omdat de laatste concurrent Breda daar een stokje voor stak door te winnen van Voordaan, was eigenlijk een zegen. Daardoor kon Push de titel thuis op eigen kracht binnenhalen. En dat lukte tegen Voordaan: 3-1.

Dat er drie jaar lang getraind, gewerkt en geknokt is voor die prijs, was goed zichtbaar na afloop. De hockeysters schreeuwden het uit, vielen elkaar in de armen en tranen van geluk vloeiden over vele wangen. Niet alleen op het veld, ook langs de kant. Want enkele honderden mensen waren naar Breda afgereisd om het feestje mee te maken.

Push bedankt het aanwezige publiek.

,,Hiervoor zijn we gegaan”, vertelde de euforische Push-aanvoerster Roos Weekers toen de eerste emoties wat gezakt waren. ,,We hebben drie jaar hard getraind met één doel voor ogen. Ik ben trots dat het met deze mooie club is gelukt. Je moet het toch maar doen.”

Weekers is een van de meer ervaren speelsters binnen de selectie, die verder dit seizoen perfect in balans bleek te zijn met veel jonge talenten en een groep speelsters die in de twintig is. Weekers: ,,Dit is echt een teamprestatie. Met dit mooie team is het goed om steeds een uur te moeten rijden.” Want hoewel de aanvoerster in Weert woont, heeft ze vooral een hockeyverleden in West-Brabant. Ze groeide op bij Warande. Inmiddels is ze alweer vier jaar een van de vaste waardes in het eerste van Push. ,,En dat ongeslagen!”, jubelt Weekers verder, want Push speelde maar één keer gelijk. Alle andere duels werden tot nu toe gewonnen.

Zo ook thuis tegen Voordaan. De hockeysters speelden degelijk tegen de nummer drie van de overgangsklasse, maar kwamen aanvankelijk wel onder druk te staan. Geroutineerd wist Push echter de tegenstander te verleiden tot aanvallende overtredingen. Uit vrije slagen en balbezit dat daar dan uit volgde, werd twee keer gescoord. Niet toevallig door de jonge, talentvolle speelsters Louise Wagenaars en Madelief Ringers, die afgelopen zomer zijn doorgestroomd uit de eigen jeugd.

Lachende gezichten bij de kampioenen.

Die voorsprong zorgde voor meer rust in het spel van Push. In het tweede kwart wist Sophie van Nieuwamerongen uit de rebound van een strafcorner ook nog de 3-0 hoog in de touwen te werken, waarna nog voor rust Elsemieke van Belzen eveneens via een corner iets terug deed voor Voordaan. Het derde en vierde kwart waren duidelijk voor Push, maar tot scoren wist de kampioen niet meer te komen.

Een kampioenschap in stijl dus, voor de vrouwen van Push. ,,We zijn de beste van de competitie en dat hebben we samen gedaan. Als we wisselen, dan gaat niet per se de kwaliteit achteruit”, was Weekers lovend over haar ploeg. ,,Ik ben blij dat we het hier konden afmaken. Vandaag stonden we er als een team. Als dat zo blijft, dan gaan we ook in de promotieklasse goede zaken doen.”

Emotie na het laatste fluitsignaal.

Push is kampioen in de overgangsklasse A.