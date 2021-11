Na dikke nederlaag heeft Kay de Zwart nu een wonder nodig in Veghel

Het hoofdtoernooi van de World Cup driebanden in Veghel lijkt onbereikaar voor Sprundelaar Kay de Zwart na een ruime nederlaag woensdagochtend tegen de Turk Omer Karakurt: 12-40 in 22 beurten.

,,Ik miste veel ballen op een paar millimeter”, beklaagde de in Roosendaal woonachtige De Zwart zich na afloop. ,,En mijn tegenstander profiteerde daar goed van. Helaas. Ik heb nu een wonder nodig om de poule te overleven.”

De poule bestaat uit drie spelers, van wie alleen de beste zich plaatst voor het hoofdtoernooi dat donderdag van start gaat. De Zwart zal met een hoog moyenne moeten winnen van Nikos Polychronopoulos en dan hopen dat de Griek vervolgens in een partij over veel beurten Karakurt verslaat. ,,Die kans is heel klein, maar ik ga in ieder geval mijn best doen natuurlijk.” Mogelijk gaan er ook nog enkele ‘beste nummers 2' door naar het hoofdtoernooi. Dat wordt later op de dag duidelijk, afhankelijk van afmeldingen van spelers die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi waren toegelaten.

Prijzengeld

De Zwart wist zich dinsdagavond voor de laatste kwalificatieronde te plaatsen door in de pre-kwalificatie in een zinderende partij met 30-29 in 25 beurten de Turk Serdar Bas te verslaan, nadat zij allebei ruim van de Turk Ahmed Alp hadden gewonnen. Door die prestatie heeft De Zwart in ieder geval ruimschoots zijn inschrijfgeld van 100 euro terug verdiend, want hij krijgt 500 euro prijzengeld.

Nederlaag Van Beers

Ook de Limburger Dave Christiani begon de woensdag met een nederlaag. Hij moest nipt zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Jaime Sanchez: 38-40 in 25 beurten. Het Nederlandse onderonsje tussen Jeffrey Jorissen uit Den Haag en Barry van Beers uit Bladel (die een biljartschool heeft in Rijsbergen) eindigde na 23 beurten in 40-12.