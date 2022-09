Na debuutjaar gaat Klundertse Schneijderberg dit seizoen met Feyenoord voor de punten

Het afgelopen seizoen was alles voor de eerste keer bij Feyenoord. Daar maakte Schneijderberg als eerste doelpuntenmaker ooit volop onderdeel van uit. ,,Vorig jaar was het doel de vrouwentak van de Rotterdamse club op de kaart zetten, dit seizoen gaat het om de punten”, beschrijft de aanvaller uit Klundert het verschil tussen het debuutjaar en het nieuwe seizoen kort en krachtig. ,,Al is er ook in het tweede seizoen een kans om iets voor het eerst mee te maken. In de voorbereiding wonnen we bijvoorbeeld voor het eerst een uitwedstrijd tegen PSV.”

Trots

Met trots kijkt Schneijderberg terug op de afgelopen voetbaljaargang. ,,Ik ben enorm tevreden over vorig seizoen. Twee keer stond ik in de basis en verder heb ik een aantal invalbeurten gehad”, vertelt Schneijderberg. ,,Verder heb ik wedstrijden in het beloftenteam gespeeld.”

,,Vorig jaar was alles voor de eerste keer. Mijn debuut in de eerste wedstrijd tegen ADO Den Haag was fantastisch en de overwinning thuis tegen Ajax zal me altijd bijblijven. Als Feyenoord-fan kan dat niet vaak genoeg voorbij komen.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm July Schneijderberg (r) met teamgenoot Celainy Obispo na de overwinning op Excelsior afgelopen seizoen. © Pro Shots / Remko Kool

,,Het is nu mijn vijfde seizoen bij Feyenoord”, vertelt Schneijderberg, die afkomstig is uit de eigen jeugdopleiding. ,,Ik heb het vertrouwen gekregen vanuit de club. De trainer zei dat ik lekker mijn ding moet blijven doen.” Schneijderberg werd dan ook beloond met een verbeterd contract.

Dit seizoen wil de aanvaller vooral haar minuten op het hoogste niveau maken. ,,Het is zaak om belangrijker te worden voor het team. In eerste instantie moet ik basisspeler worden en daarna doelpunten maken en assists geven.”

Gunstige voortekenen

Wat dat betreft lijken de voortekenen gunstig. ,,Ik heb een hele goede voorbereiding gedraaid, nu hoop ik het ook in de eredivisie te kunnen laten zien.”

Tegen Excelsior komt Schneijderberg vrijdagavond twee oud-teamgenoten tegen. Yara Helderman en de Bredase Lynn Groenewegen maakten afgelopen zomer de overstap naar Kralingen. ,,Soms mis ik Lynn wel, want we brachten veel tijd samen door. We reisden altijd samen met het openbaar vervoer. Maar het gaat goed met haar en ik gun ze na de wedstrijd het beste. Dan mogen ze punten pakken tegen onze concurrenten.” Helderman is geblesseerd geraakt en speelt vanavond niet mee.

Quote Ik heb een hele goede voorberei­ding gedraaid, nu hoop ik het ook in de eredivisie te kunnen laten zien July Schneijderberg, Feyenoord

Feyenoord moet de competitie openen met een driepunter. ,,We gaan uit van eigen kracht, dus ik heb me niet in Excelsior verdiept, maar met het publiek achter ons houden we de punten in eigen huis.”

De Rotterdamse derby brengt altijd iets extra’s in Schneijderberg naar boven: ,,Als het publiek achter de ploeg gaat staan en reageert op een mooie actie geeft dat extra energie. De tribune op Varkenoord (het trainingscomplex en de thuishaven van de Feyenoord-vrouwen, red.) is altijd vol en onze supporters zorgen voor veel sfeer.”