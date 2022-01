Na de tranen nu weer strijdlust bij Lindsey van Zundert: ‘Beter nu dan op de Spelen’

Eén Brabander te weinig in de viermans­bob van Team NL op weg naar Peking: ‘De start moet beter’

Met één Brabander te weinig in de slee probeert de Nederlandse viermansbob Peking te halen. De dubbele World Cup-manche in Winterberg was er één tussen hoop en vrees voor het team. ,,De start moet gewoon beter”.

13 december