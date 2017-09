Na 22 jaar weer competitie ijshockey 'in Breda'

De Breda Yeti's maakt 15 oktober zijn debuut in de Nederlandse ijshockeycompetitie. Dit is voor het eerst in het 22-jarig bestaan van de club. Een klein probleem: op de eigen ijsbaan spelen is nog niet mogelijk. ,,De boarding die er nu hangt voldoet niet aan de huidige eisen", zegt vicevoorzitter van de Yeti's Roy Slond. ,,Voor onder andere de veiligheid moet ons eerste team dus uitwijken naar Dordrecht."

Net zoals alle andere teams heeft Yeti's een doelstelling. Deze is zonder ook maar een wedstrijd te spelen al gehaald. ,,Deelnemen aan de competitie was het doel", aldus Slond, die zelf de dubbelfunctie van speler en vicevoorzitter vervult.

Samen met zijn ploeggenoten speelt Slond op 15 oktober de eerste wedstrijd tegen Hijs Hokij Ongetemd uit Den Haag. Het team dat historie gaat schrijven voor de club is geen vreemdelingenlegioen. ,,95 procent van de jongens was er in 2015 al bij toen we naar Breda verhuisden", vertelt Slob over zijn team.

De club mag dan al wel 22 jaar bestaan, maar pas sinds 2015 is de vereniging gehuisvest in Breda. ,,Hiervoor zaten we in Etten-Leur. Toen daar de plannen voor een overdekte ijsbaan definitief van tafel waren, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe thuisbasis."

Die werd gevonden in Breda: de kunstijsbaan aan de Ettensebaan. ,,We hopen er zo snel mogelijk gebruik van te kunnen maken, maar moeten dus afwachten tot de nieuwe boarding geïnstalleerd is."