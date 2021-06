Myke van de Wiel pakt goud op NK, tweelingzusje Anne mag blijven hopen op Tokio

nk atletiek bredaDe slotdag van het NK atletiek in Breda leverde voor gastheer AV Sprint nog eens twee medailles op. Myke van de Wiel won zoals verwacht goud op de zevenkamp. Nadine Broersen reageerde geëmotioneerd op het zilver dat ze won bij het speerwerpen. In de strijd om een plekje in het Olympische 4x400-team mag tweelingzusje Anne van de Wiel nog altijd hopen op een ticket voor Tokio.

Dat het spannend wordt bij de verdeling van die startbewijzen, is ook Van de Wiel wel duidelijk. ,,Ik heb er alles aan gedaan. Is het genoeg, fantastisch. Is het te weinig dan ik me mezelf niets verwijten.” Gezien de snelheid van Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne de Witte start Nederland in Tokio met ambities op de 4x400-estafette. ,,We hebben een goed team. We hebben nu alleen nog een vierde vrouw nodig die net iets harder loopt", moeten er nu alleen nog een snelle vierde vrouw bijkrijgen”, zegt Bol, die in Breda net als Klaver de 200 meter liep. ,,Ik ga ze straks in de finale van de 400 meter dan ook hard aanmoedigen.”

Volledig scherm Anne van de Wiel (rechts) op een archieffoto samen maar haar tweelingzusje Myke. 'Ik heb er alles aan gedaan.' © Peter van Gogh

De Atletiek Unie heeft laten weten dat die eindstrijd wel eens van doorslaggevende betekenis kan zijn. Nederland overweegt gezien de medaillekansen een estafetteteam van zes loopsters naar Japan te sturen. Dat betekende dat in de finale achter Lisanne de Witte ook de plekken twee tot en met vier goud waard waren in Breda. Naast Van de Wiel aast ook de voor Sprint uitkomende Marit Dopheide op een plekkie het team. Net als Hanneke Oosterwegel en Laura de Witte. ,,Het is leuk om te zien hoeveel goede 400 meter- loopsters we hebben”, vindt Bol.

Afgaande op de uitslag van de finale mogen vooral Laura de Witte (2), Oosterwegel (3) en Van de Wiel (4) blijven hopen op een ticket. Dopheide (6) vreest dat het voor haar voorbij is. Donderdag wordt de knoop doorgehakt.

Goud meerkamp

Het duurde even eer Myke van de Wiel kon lachen nadat ze op de afsluitende 800 meter ‘met een klein vuistje’ de finish was gepasseerd. ,,Ik was meer met mijn 800 meter bezig, dan met het winnen van de meerkamp”, verklaarde ze haar zuinige zegegebaar. Op zich niet zo vreemd aangezien de titel haar na 6 van de 7 onderdelen al niet meer kon ontlopen. Het laatste doel was het passeren van de grens van 6000 punten. ,,Daarvoor moest ik 2.12 lopen. Ik had al snel door dat niet ging lukken en dan kom je in een grijs gebied terecht. Dan wordt het mentaal, denk je ‘laat maar zitten’ en lukt het al helemaal niet meer.”

Tien minuten later was de blijdschap voor het gewonnen goud er echter alsnog helemaal. ,,Dit is mijn tweede titel op de meerkamp en vierde van Anne en mij samen. Natuurlijk ben ik daar blij mee.”

Zilver voor Broersen

Volledig scherm Nadine Broersen liet de speer 53,53 meter door het Bredase zwerk vliegen. © ANP

Opluchting zondagmiddag bij Nadine Broersen. ,,Eindelijk valt het na twee jaar weer een beetje op zijn plek”, zei de atlete uit Dongen nadat ze de speer 53,53 meter door het Bredase zwerk had laten vliegen. ,,Hier ben ik zo blij mee. Blij ook dat ik hier nog een beetje vertrouwen heb kunnen kweken.”

Broersen komt in Tokio uit op de meerkamp en gebruikte het NK om het hoogspringen en speerwerpen aan te scherpen. ,,Omdat ik een paar weken geleden mijn enkel pijn heb gedaan, kwam het hoogspringen nog iets te vroeg, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Blij was ze zondag ook voor het club AV Sprint, die ze op de valreep een vierde medaille kon bezorgen. Eerder won Anouk Vetter het verspringen en liep Femke Frijters naar het brons op de 400 meter horden.