Molenschot als tussenstop richting de internationale golftop: ‘Dit is een heel bijzonder toernooi’

Golftalenten van over heel de wereld verzamelden zich afgelopen week bij Toxandria in Molenschot voor het OK Junior Open, een van de oudste jeugdtoernooien van het land. De winst ging bij de meisjes naar Anne-Sterre den Dunnen (19), die deze week hoopt te schitteren op het EK.

Duitsers, Denen, Engelsen, Schotten, maar ook Indiërs en Zuid-Afrikanen. Meer dan honderd deelnemers uit veertien verschillende landen. Golftalenten tot 21 jaar die van maandag (de qualifiers) tot en met zaterdag (finaledag) schitteren op Toxandria in Molenschot. Liefhebbers van het spelletje konden deze week nergens beter zitten.

Winnaars van het Dutch Junior Open, nu gesponsord door OK, hebben een veelbelovende toekomst. Dat geldt hoe dan ook voor Anne-Sterre den Dunnen, de winnares bij de meisjes. Ze eindigde het toernooi in stijl, met een eagle en een birdie om uiteindelijk zes slagen onder par uit te komen. Haar concurrente uit Duitsland kon op de finaledag geen bedreiging meer vormen en eindigde op grote afstand.

Het was de tweede keer dat de Almeerse meedeed. ,,De eerste keer was in 2018, toen eindigde ik laatste.” En ook deze keer stond het toernooi niet in haar oorspronkelijke - bomvolle - agenda. Maar door een last minute wijziging schreef ze zich op de laatste dag toch nog in. ,,Dat heeft goed uitgepakt", zegt ze met een lach.

,,Ik speel volgende week het individueel EK in Zweden, dus daar wilde ik me hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Om dan gelijk de winst mee te pakken, is heel lekker”, legt Den Dunnen uit. Een bescheiden feestje zit er niet in op zaterdagavond. ,,Nee, ik moet morgen (zondag, red.) om half acht 's ochtends op Schiphol staan.”

Feestjes slaat de 19-jarige sowieso over. Het past niet in haar levensstijl. Haar hele leven staat in het teken van golf, ze durft groot te dromen. Deze week (Individueel European Amateur Kampioenschap Dames van 26 tot en met 29 juli in Zweden) speelt ze alweer haar vierde EK, waar ze ooit debuteerde met een toptienklassering. Ze zit al acht jaar bij de Nederlandse selectie.

Een internationale doorbraak, daar droomt ze van. Den Dunnen studeert in Amerika, op de Wake Forest-universiteit in North Carolina. ,,De nummer één golfuniversiteit.” Daar combineert ze studie en topsport, als ze het moet inschatten traint ze zo'n dertig uur per week.

Amerika

Amerika geldt als het walhalla voor golftalenten. ,,Het hoogste niveau van damesgolf is de LPGA Tour, dat is in Amerika. Dus door in dat land naar een universiteit te gaan, heb je al een beetje het gevoel van hoe het daar allemaal werkt. Zo kun je je het beste voorbereiden. Als je je wil meten met de beste golfers, moet je naar Amerika, dat is voor alle goede speelsters het grote doel.”

Het eerste jaar werd ze gelijk landskampioen met haar universiteit. In Nederland traint ze met pro's die haar verder willen helpen. ,,Het doel is om prof te worden na mijn laatste jaar op de universiteit. Als ik op deze lijn doorga, wil ik in zeker in Amerika blijven spelen.”

Mocht dat lukken, dan kan het toernooi in Molenschot weer zeggen dat een oud-winnaar de top bestormt. Den Dunnen heeft genoten in Molenschot. ,,Dit is een heel bijzonder toernooi. Het begint al met het feit dat je gemixt speelt, de eerste drie dagen speelde ik met twee jongens. Dat doe ik normaal nooit.” Voor het bomvolle terras haalde ze de winst overtuigend binnen. Die topvorm wil ze in Zweden voortzetten. En dan weer naar Amerika. Alles voor het grote doel.