Mirre Knaven wint nieuwelingencross Huijbergen én eindklassement topcompetitie

finale topcompetitie veldrijden Junior Fem van Empel wint vrouwen­cross Huijbergen: ‘Technisch valt alles nog te verbeteren, maar lopen kan ik’

15:44 Fem van Empel heeft zondag met groot verschil in Huijbergen de finale van de topcompetitie veldrijden gewonnen. Op het zware parkoers over de Nootjesberg en het Tiestenduin ging de junior uit Sint Michielsgestel samen met Maaike de Heij de slotronde in. Een aflopende ketting bij laatstgenoemde elitenrenster maakte op de Nootjesberg aan alle spanning een einde.