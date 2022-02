Miraculeuze overwinning van Roosendaalse biljarter Kay de Zwart tijdens eerste partij op EK driebanden

De Zwart en Van Erp vormen op het EK in de Turkse hoofdstad Ankara het team ‘Nederland 2'. Hagenaar Jeffrey Jorissen en Limburger Dave Christiani zijn Nederland 1. Wereldranglijstaanvoerder Dick Jaspers ontbreekt bij de Europese titelstrijd voor landenteams.

Van Erp en De Zwart moesten het donderdag in hun eerste wedstrijd opnemen tegen Tsjechië. Van Erp had het lastig tegen Radovan Hajek, maar de 48-jarige biljarter uit Heeswijk-Dinther trok uiteindelijk met 40-34 in 36 beurten aan het langste eind. Daar had hij wel een aanvankelijke achterstand van 8-3 en 15-12 voor weg moeten werken.

Inhaalrace van De Zwart

Bij De Zwart was het nog veel gekker. De 33-jarige Roosendaler kwam tegen Ivo Gazdos met 36-22 achter. Maar De Zwart, die debuteert op het EK voor landenteams, knokte terug. Op 39-35 kreeg hij Gazdos weer in zicht, maar toen was de Tsjech dus wel op een punt van de overwinning. Met een series van 3 en 2 maakte De Zwart de partij in de 42ste beurt op miraculeuze wijze alsnog uit.

Van Erp en De Zwart moeten het vrijdag in hun tweede poulewedstrijd opnemen tegen Spanje, dat met de wereldtoppers Daniel Sanchez en Ruben Legazpi als titelverdediger is afgereisd naar Ankara. ,,Maar in een biljartwedstrijd maak je altijd kans”, zei Van Erp woensdag nog in deze krant.

Mocht het Brabantse duo de poulefase overleven, dan wachten vrijdagavond de kwartfinales. Zaterdag worden de halve finales en finale van het EK gespeeld.