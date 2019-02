Middelvinger en bierdouche voor wereldkampioen Van der Poel: ‘Getuigt van heel weinig respect’

Oppermach­ti­ge Van der Poel in stijl naar tweede wereldti­tel veldrijden

3 februari Mathieu van der Poel is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De 24-jarige Nederlander rekende in het Deense Bogense af met de Belg Wout van Aert, die de afgelopen drie jaar de regenboogtrui aan mocht trekken.