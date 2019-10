Meyer grijpt Grand Slam-goud in Abu Dhabi: ‘En nu mijn poleposition verstevigen’

De zwaargewicht veroverde zaterdag in het Midden-Oosten zijn eerste gouden medaille in een prestigieuze Grand Slam-wedstrijd. In de klasse boven 100 kilogram was Meyer (28) in de finale te sterk voor Jakiv Chammo uit Oekraïne. Meyer sloeg in de spannende eindstrijd in de golden score toe met een ippon. ,,Fantastisch”, reageerde Meyer gisteravond telefonisch. ,,Goud winnen is zo bijzonder. Dan weet je dat je die dag absoluut de beste bent. Ik kan wel zeggen dat deze zege een van mijn mooiste overwinningen uit mijn carrière is.”