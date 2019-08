Mexime en Emi van Driel breken met Kadijk Beach University

In een schriftelijke verklaring maakten Mexime en Emi van Driel hun vertrek bij de Kadijk Beach University dinsdag bekend. Daarin spreken ze vol lof over trainster Debora Schoon-Kadijk. “De inzet en speltechnische begeleiding van Debora was ontzettend belangrijk voor onze ontwikkeling als beachvolleybalster.”

Toch was dat niet voldoende om de ingeslagen weg voort te zetten. Zo werden Emi van Driel en Raisa Schoon (17) klaargestoomd voor het traject richting Olympische Spelen 2024 in Parijs. Na een intensieve samenwerking van vier jaar stopt deze samenwerking abrupt. Debora Schoon: “Het afgelopen jaar hebben we de koppels klaargestoomd voor hun volgende stap, deelname aan de World Tour. Ik kom nu terug uit China, daarvoor waren we in Budapest en Knokke. Ze hebben geen enkel signaal afgegeven, dat ze weg wilden. Dan voel ik me nu wel gebruikt. Iedereen is vrij om een andere keuze te maken, ik ga daar niet voorliggen. Maar hoe het nu gegaan is, is heel hard.”