Meteen al succes voor Willebrordse darter Damian Mol op Q School

Na veel pech is snowboar­der Van der Velden tóch nog dicht bij olympisch ticket: ‘Heeft me echt verrast’

Net terug van een fikse blessure ging het in september weer mis voor snowboarder Niek van der Velden. Hij zag voor even de Olympische Spelen voorbij flitsen. Wonder boven wonder herstelde Van der Velden razendsnel, waarna hij met één goed resultaat op de World Cup in de Verenigde Staten begin deze maand ervoor zorgde dat een ticket naar Peking in februari voor het oprapen ligt.

17 december