Met drie olympiërs promoveert AV Sprint uit Breda naar de hoogste klasse

Met de drie olympiërs Anouk Vetter, Nadine Broersen en Anne van der Wiel aan boord was het wel duidelijk wat AV Sprint gisteren van plan in finale van de landelijke clubcompetitie: promoveren naar de hoogste klasse. En dat lukte ook.

Uitgerekend Marit Dopheide zette gisteren een vet uitroepteken achter de geslaagde poging van de vrouwen van AV Sprint om na zo’n vijftien jaar terug te keren in de hoogste klasse van de atletiek. Als slotloopster van de afsluitende 4x400 meter estafette maakte ze in Breda niet alleen het karwei van de geel-zwarte formatie gedecideerd af. Voor de atlete met Bredase roots was het daarnaast de vette punt achter haar topsportcarrière.

,,Ik blijf wel lopen, maar doe het niet meer op deze manier”, straalde ze. Twee maanden geleden zat ze op dezelfde thuisbaan nog in zak en as na afloop van het NK. Omdat toen duidelijk was dat ze haar race naar een olympisch ticket vanwege een blessure veel te laat had moeten inzetten.

Missie

De tranen van toen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor bevrijdende lach. ,,Eindelijk weer terug aan de top”, zo duidde ze de promotie naar de zogenaamde NK Team-klasse. Op de eigen baan van AV Sprint was dat niet alleen de missie waarmee de vrouwen van de Bredase club aan de zogenaamde promotie-degradatie-wedstrijd begonnen. Ook de mannen wilden een gooi doen naar een plek in de NK Teams-klasse. Voor de beide teams van Spado uit Bergen op Zoom stond er minder op het spel. ,,We hadden ons doel al bereikt met het handhaven in de eerste divisie. Deze promotiewedstrijd zien we als een bonus”, zei teamleider Gerry Nijkamp.

Degraderen konden namelijk alleen de drie clubs die eerder onderaan waren geëindigd in de ingekorte NK Team-competitie. Zij konden tegen de bovenste vijf van de eerste divisie in Breda nog hun hachje zien te redden, door er bij de eerste drie te eindigen.

Verwachtingen

Top 3 was daarmee ook het doel van beide Sprint-teams. Voor de vrouwen waren de verwachtingen het hoogst gespannen. Met Anouk Vetter, Nadine Broersen en Anne van de Wiel konden die zelfs drie olympiërs inzetten. ,,Ik doe die graag”, zei Vetter, die na het behalen van haar zilveren plak in de olympische meerkamp een maand lang ‘even geen reet’ meer had gedaan. ,,De tweede plek in Tokio was zo geweldig, dat je het jezelf daarna ook gunt om even niks meer te doen. Ik ben op vakantie geweest, maar eigenlijk ben ik nog niet op het punt dat diep van binnen het echte genieten er al is”, glunderde ze.

Dat ze gisteren van de partij was om voor Sprint punten te pakken bij het kogelstoten, speerwerpen en discuswerpen, vond ze een vanzelfsprekend iets. ,,Omdat ik op Papendal train en veel weg ben in het seizoen, kan ik al zo weinig terug doen voor deze club.”

Vetter won het kogelstoten (goed voor de maximale 8 punten), werd derde bij het speerwerpen (‘Ik kon mijn schouder niet maximaal belasten’) en voorlaatste bij het discuswerpen, het onderdeel dat ze al jaren niet meer in wedstrijdverband had gedaan.

Broersen deed ze moest doen bij het verspringen (winst) en hoogspringen (tweede) en Van de Wiel loodste de ploeg naar de derde plek bij de 4x100 en sloeg het gat op de 4x400. Dat laatste estafetteteam met startloopster Femke Frijters, Eva Nijdam, Anne van de Wiel en Marit Dopheide maakte gehakt van de concurrentie.

Promotie

Het leverde Sprint achter Haag Atletiek de tweede plaats en dus promotie op. De mannen strandden evenwel op drie puntjes van de laatste promotieplek. ,,Je kunt niet zeggen waar we die hebben laten liggen”, zei teamleider Johan de Koning. Hij kon alleen maar aanvoeren dat wanneer Sprint had kunnen aantreden met olympiër Pieter Braun (geblesseerd) en Janco Franjic (op trainingskamp met de nationale bobsleeselectie) de dag er waarschijnlijk nog zonniger had uitgezien voor de thuisclub.

Promotie naar NK Teams: Vrouwen: 1. Haag Atletiek 123 pnt, 2. AV Sprint 112, 3. Lycurgus 110. (7. Spado 37). Mannen: 1. PAC 122, 2. AAC 96, 3. AV 1923 92 (4. Sprint 89, 5 Spado 84).

Volledig scherm De vier vrouwen die voor Sprint met een indrukwekkende 4x400 een vet uitroepteken zette achter de promotie naar de hoogste klasse. Vlnr: Femke Frijters, Anne van de Wiel, Eva Nijdam en Marit Dopheide. © Ad Pertijs