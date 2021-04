Met de Kemp-delegatie gaat Twins voor play-offs in de hoofdklasse honkbal

Met het drieluik tegen HCAW begint Twins deze week aan een nieuw seizoen in de hoofdklasse van het honkbal. Het doel dit jaar is om de play-offs te halen en de familie Kemp zou daar een groot aandeel in kunnen hebben.

Naast twee professionele Japanse werpers kan coach Jeffrey Arends een beroep doen op drie leden van de familie Kemp. Binnenvelder Tyriq (18) speelde vorig jaar al bij Twins. Zijn oudere broer Urving (27) komt het Oosterhoutse buitenveld versterken en vader Adonis (54) gaat als derdehonkcoach aan de slag.

Ook de derde zoon Kemp is actief in het honkbal. De 33-jarige Dwayne speelde als prof in Amerika en nu in het nationale team en bij Neptunus. De Rotterdamse topclub staat in de harten gegrift van de familie Kemp. Bijna een heel honkballeven maakte dit kwartet deel uit van die club.

Het is uniek dat vader Adonis, 151 interlands en diverse EK-cups en nationale titels, en zijn vrouw drie talenten voortbrachten. ,,Echt gepusht hebben we ze niet al zijn ze natuurlijk vanaf baby mee naar de velden geweest. Mijn vrouw die zelf op niveau volleybal speelde gooide dan altijd een balletje met ze en zo zijn ze er in gerold al hebben ze ook gevoetbald.”

Jong team

Neptunus mag de familie nauw aan het hart liggen, voor nu is er sprake van een heuze Kemp-delegatie in Oosterhout. Urving moet nog een paar wedstrijden schorsing uitzitten voordat hij zich in het Twins-tenue kan hijsen: ,,In vind het onwijs top om bij Twins te gaan spelen met mijn jongere broer en met mijn vader als coach. Eerder speelde ik met Dwayne in hetzelfde team en weet wat het is.”

Quote Twins is een jonge en gretige ploeg, maar ze missen nog de mentali­teit van een topteam Adonis Kemp

Urving weet wat hij kan bijdragen bij de Oosteroutse ploeg. ,,Twins heeft een jong team en ik zie het met mijn ervaring als een uitdaging.”

Adonis Kemp is na acht jaar terug in het coachvak: ,,Door de jaren heen ben ik regelmatig gevraagd of ik terug op het veld wilde, maar de begeleiding van de jongens stond voorop. Vorig jaar heb ik veel van Tyriq gezien en toen Urving zich ook liet overschrijven werd de keuze een stuk makkelijker. Mede omdat ik Jeffrey Arends goed ken. Een beginnend coach die goed bezig is en ik wil hem zoveel mogelijk helpen.”

Hij weet heel goed war hij terechtkomt. ,,Twins is een jonge en gretige ploeg, maar ze missen nog de mentaliteit van een topteam. Wil je dat bereiken dan wordt veel van discipline en tot het uiterste willen gaan vereist. Ik denk dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. De kleine dingen van een profinstelling bijbrengen.”

Amerika

Bij de aanvang van het seizoen mist Arends Dave Janssen, Max Kops en Junior Martina. Zij spelen nu op colleges in Amerika. Tyriq Kemp had ook aan de andere kant van de plas moeten zitten. Mede door corona werd hij niet speelgerechtigd verklaard, al kan dat verderop in het seizoen nog veranderen. Werper Finn Kops kampt met een langdurige blessure.

Veel wordt verwacht van de Japanse werpers Shunta Oba en Taisei Nakamura die via de samenwerking met Ibaraki Astro Planet bij Twins zijn gestald.