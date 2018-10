Mels Lambregts pareert Zweed en wint de 10 kilometer

Met een tevreden blik schudde Mels Lambregts uit Roosendaal de uitgestoken hand van zijn Zweedse concurrent. Tevreden, met name omdat hij deze snelle internationale loper in de slotfase had kunnen afschudden. Tevreden ook, omdat door deze jump zijn eindtijd heel dicht in de buurt van zijn persoonlijk record kwam.

De Roosendaler, die verleden week ook al won in Bavel, had een tactisch sterke wedstrijd gelopen. ,,De start was met wind in de rug, ik merkte dat het eigenlijk te snel ging. Ondanks dat liep ik op kop van een kwartet lopers. Echt verzuren deed ik niet, maar de vermoeidheid sloop er wel in. Vanaf dat moment heb ik even gas teruggenomen. Met nog 1500 meter te gaan was ik weer scherp genoeg om te versnellen en dat bleek voldoende voor de zege. Als C-junior werd ik ooit nationaal kampioen op de cross, maar dit telt ook lekker mee, zeker omdat deze 10 kilometer in 32,21 minuten ging."

Twee tellen later stoof de Zweed Tim Sundström over de rode loper. ,,Mijn loopvriend in het Belgische Mortsel heeft me uitgedaagd om hier in Breda mee te doen. Normaal loop ik middenafstandswedstrijden op de baan. Mijn record op de 1500 is 3,45 minuten. Dit was zwaar, maar ik heb er van genoten", glundert Sundström.