Mels Lambregts blijft hitte de baas in Steenbergen

,,Vanwege de zware omstandigheden - het was met een graad of 30 echt heel warm - heb ik de eerste vijf kilometer bewust rustig aan gedaan. Toen ik na een kilometer of 7 het tempo echt opvoerde, kon ik langzaam afstand nemen van Ricardo Sint Nicolaas. Het parcours was mooi, maar het bordje van de 5 km liet veel te lang op zich wachten”, reageerde winnaar Mels Lambregts, die ondanks de hitte nog een tijd van 33.55 klokte en hiermee zijn snelste achtervolger een halve minuut voorbleef.

Roosendaler Lambregts is in vorm en wil die komend najaar nog verbeteren: ,,De Singelloop in Breda, Etten-Leur en een 10 kilometer op de baan in Hilversum zijn wedstrijden waar ik naartoe werk.”

Een sportiever gebaar was haast niet denkbaar bij de hardloopwedstrijd in Steenbergen dinsdagavond onder snikhete omstandigheden. Beiden snakkend naar water reikte winnaar Mels Lambregts (THOR) bij de finish zijn bidon uit aan sterkste concurrent op de 10 kilometer Ricardo Sint Nicolaas (AV Flakkee). ,,Eigenlijk was het niet te doen en onverantwoord”, reageerde de ervaren wedstrijdatleet uit Oude Tonge. ,,Gelukkig was de afstand ‘maar’ 10 kilometer anders had ik niet meegedaan. Zaterdag heb ik de halve marathon van Westenschouwen laten schieten vanwege de warmte.”

Op het geheel nieuwe parcours met start en finish op de atletiekbaan bij SV Diomedon trokken senioratleten Lambregts en Sint Nicolaas lang met elkaar op. Okbargi Kidane (Spado) passeerde anderhalve minuut later de finishboog van het RunningCenter Loopcircuit West-Brabant waar de wedstrijd deel van uit maakt. Toon Heeren (Achilles), Barry van Beers (AVO’83) en Nick van den Bleeken (Spado) finishten ook rond die koers.

Bij de vrouwen won Britt Vanthillo (AC Break) uit Ekeren overtuigend in een tijd van 40.32 minuten. Vanthillo is na een rustperiode aan het opbouwen voor het Cross Cup circuit in België. Met een 1500 meter op de piste in 4.25 en een 3000 meter in 9.40 minuten afgelopen week is de dochter van aansprekend atlete Els van Hooydonck (ESAK) op de goede weg.