Melissa Boekelman huppelend blij met vijfde plek: ‘Parijs is nog niet uit beeld’

NK atletiekMelissa Boekelman maakte een vreugdedansje nadat ze haar laatste kogel op het NK 16 meter en 54 centimeter ver weg had gestoten. ‘Gezien mijn progressie sluit ik nu niks meer uit’, glunderde de 34-jarige comeback-mama op haar voormalige thuisbaan in Breda.

Zo’n tien jaar lang was Melissa Boekelman in eigen land de absolute heerser op het onderdeel kogelstoten. Ze pakte de ene na de andere nationale titel en schurkte internationaal gezien tegen de mondiale subtop aan.

Tijden veranderen. Inmiddels maken younsters als Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Daalen de dienst uit in haar voormalige koninkrijkje. Vooral Schilder smijt de kogel verder dan Boekelman ooit durfde dromen.

Een jaar geleden beviel de voormalige Bredase van haar eerste kind, dochtertje Tess. Direct na de geboorte liet ze weten te willen laten zien dat je ook als moeder nog mee kunt draaien in de top. In haar geval letterlijk. Want om de aansluiting met Schilder & Co niet te verliezen moest ze overschakelen op een andere techniek. De schuifbeweging van weleer heeft internationaal plaatsgemaakt voor de draaimethode.

,,Dit is weer een halve meter verder dan mijn vorig draairecord”, zo verduidelijkte Boekelman haar vreugde na de 16.54 in de laatste poging. Daarmee bleef ze weliswaar ver verwijderd van het podium (Schilder pakte goud met 20.24 voor Van Klinken 18.24 en Van Daalen 18.11), maar het gaf de burger wel de moed die ze kan gebruiken.

Want ‘natuurlijk’ wil Boekelman volgend jaar nog altijd naar de Olympische Spelen in Parijs. ,,Gezien mijn progressie durf ik daar best in te geloven. Ik sluit het in ieder geval allemaal niet meer uit.

Cathelijn Peeters

Cathelijn Peeters is een hordenloopster die op latere leeftijd haar potentie aan het ontdekken is. De in Dongen geboren atlete heeft zich op haar 26ste voor het eerst individueel weten te plaatsen voor het WK en sinds afgelopen zondag ook voor de Olympische Spelen in Parijs.

Op de horden is ze de vaderlandse nummer twee achter Femke Bol. Zij het op respectabele afstand. Waar Bol haar beste tijd zondag aanscherpte tot een waanzinnige 51.45, plaatste Peeters zich diezelfde dag met 54.65 voor de Spelen.

Op het NK in Breda heeft de Brabantse echter het rijk alleen. Met een tijd van 55.95 plaatste ze zich simpel voor de finale, die zaterdag gelopen wordt. De titel pakken wordt niet de grootste uitdaging in Breda. Wat dan wel? ,,Twee keer achter elkaar goed lopen. Dat moet op het WK ook”, luidt het antwoord.

Naast Bol in de WK-finale?

Waar dat in Boedapest toe moet leiden? Een finale lopen naast Bol? ,,Zou mooi zijn, maar ik sta negentiende op de geschoonde wereldranglijst. Dan moet ik nog even 11 plaatsen stijgen. Dat lijkt me niet realistisch. De halve finale halen en twee harde tijden lopen, is mijn doel. Dan zien we wel wat die tijden waard zijn.”

Naast Peeters, plaatsten ook de beide Sprint-atletes Femke Frijters en Anne van de Wiel zich voor de finale van de 400 horden. Voor Van de Wiel is het een leuk uitstapje naar ‘een ander onderdeel’. Voor de 22-jarige Frijters is het de laatste race, voor ze volgende week begint aan haar nieuwe leven. ,,Ik ga fulltime werken als fysiotherapeute. Dat wil niet zeggen dat ik stop met topsport. Het zal alleen niet gemakkelijk zijn om het te combineren met mijn werk.

Zaterdag wil ze nog één keer een gooi doen naar een podiumplek. Net als Anne van de Wiel. ,,Cathelijn is niet te kloppen, maar daarachter ligt alles dicht bij elkaar.”

Femke Frijters begint volgende week aan haar nieuwe leven.