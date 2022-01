Meer dan een dag onderweg om de schaatsen van Lindsay nog even te laten slijpen

‘Het zijn voor ons de laatste loodjes’, beseft Chantal Vervuren als ze zondagmiddag samen met haar vader Geert met een stel piekfijn geslepen schaatsen vanuit het Vlaamse Pulderbos terug op weg gaat naar Heerenveen. Daar bindt dochter Lindsay de ijzers maandag de ijzer weer onder voor één van de laatste trainingen voor ze op weg gaat naar haar olympische debuut in Peking.

Sinds haar oudste dochter in de ban is geraakt van het kunstrijden, is het voor de hele familie aanpakken geblazen. Ze moet bijna dagelijks naar de training in België, Den Haag of Den Bosch te worden gereden. En dan zijn er nog de talloze avonden en middagen dat dochterlief verwacht wordt op balletles, yoga, de sportschool of bij de fysiotherapeut. De laatste weken zijn daar ook nog eens de diverse televisie- en andere mediaoptredens bij gekomen. ,,Ik denk dat we vanaf april alleen al 40.000 kilometer hebben gereden”, zeg Chantal Vervuren.

Volledig scherm De schaatsen worden geslepen. © Pix4Profs / Joris Knapen

Niets is de Etten-Leurse familie te veel als het om de carrière gaat van de tiener, die er in is geslaagd om Nederland voor het eerst sinds 46 jaar weer aanwezig te laten op het olympisch kunstschaattoernooi. Dus reden ze afgelopen weekeinde zonder dralen van Etten-Leur naar Heerenveen om daar de schaatsen van Lindsay op te pikken en die te laten slijpen in het Vlaamse Pulderbos. Van daaruit ging het met de geslepen ijzers weer terug naar Heerenveen en na een bakje Friese koffie ging het weer op huis aan. ,,Morgen om 4.00 uur gaat de wekker weer af om te gaan werken”, laat opa Geert weten.

Dat de schaatsen nog even moesten worden geslepen heeft er uiteraard mee te maken dat ook het materiaal tip-top in orde moet zijn voor het olympische debuut. Het slijpen van de ijzers wordt al jaren overgelaten aan de Vlaamse Karin Ronne, die het vak heeft geleerd van haar vader. Ronne durft het niet te beamen, maar een betere is er niet in België. Wat haar zo goed maakt? ,,Dat weet ik zelf ook niet”, klinkt het bescheiden. ,,Je moet de ijzers gewoon perfect hol slijpen. Omdat de rijdsters steeds op één kant schaatsen.”

Volledig scherm Chantal Vervuren levert de schaatsen af aan Karin Ronne. Een kwartiertje later kan ze ze weer mee terugnemen naar Heerenveen. © Pix4Profs / Joris Knapen

Lindsay van Zundert verblijft al bijna een week in een soort bubbel in een hotel in Heerenveen. Oma Sonja is mee haar toch nog een beetje een thuisgevoel te geven voor ze voor bijna drie weken naar Peking gaat. Dat wennen voor haar moeder en zusje Fay. ,,Daarom is het fijn dat we haar nu nog even konden zien. Woensdag nemen pas echt afscheid op Schiphol.” Lijfelijk contact is echter verboden om het risico op een gevreesde covid-besmetting te voorkomen. ,,Eigenlijk heb ik het de afgelopen week nog niet zo rustig gehad”, beseft Chantal Vervuren. ,,Dus konden deze ritjes er nog wel bij.”