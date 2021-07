Meer dan alleen een waterrat: Roos Englebert verraste met elfde plek op het NK triatlon

Dat ze goed en hard kan zwemmen, dat weet Englebert al al 12 jaar. Maar dat hardlopen en fietsen erbij op hoog niveau? Dat doet ze nog niet zo lang. Een jaar geleden bleek ze – na het lenen van een fiets van Gerbert van den Biggelaar - ook in staat om hard te fietsen.

,,Klopt, ik ben nu een jaar actief op de triatlon. Tot die tijd ben ik vanaf het halen van mijn zwemdiploma’s altijd een waterrat geweest. Natuurlijk heb ik hier in Oud Gastel wel meegedaan aan de jeugdtriatlon. Dat was op een oude fiets”, legt Englebert een paar weken na haar debuut op het NK uit.

Eigenlijk mag het geen verrassing zijn dat Englebert goed is op de triatlon. Het zit in de familie. ,,Toen mijn opa, Frie Verstraten, mij ooit polste voor de triatlon, ben ik op zijn schema’s hier in de polder gaan trainen. Daar ging ik goed mee vooruit. Tegenwoordig ga ik meer mijn eigen weg. Dat wil zeggen, ik train bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) in Tilburg.”

Debuut

In Tilburg wordt Englebert getraind door Armand van der Smissen, de in Breda geboren meervoudig Nederlands kampioen op de duatlon op de korte én lange afstand. ,,Hij zorgde er voor dat ik mijn debuut kon maken op het NK. In ons team sport ook Willemijn Fuite. Zij is lid van Triathlon Club Twente. Dit team zocht een sporter voor de competitie en Armand heeft mij gekoppeld.”

Met haar team debuteerde de dochter van triatleet Ronald Englebert verdienstelijk met een elfde plaats. ,,Als we die Belgische niet meetellen, ben ik tiende. Zelf had ik gemikt op de top-20. Bij het zwemmen miste ik de aansluiting met de kopgroep. Daarna ben ik vanuit de tweede groep naar voren gezwommen, maar kon ik net niet aanpikken. Zodoende kwam ik als veertiende uit de roeiplas Willem Alexander”, blikt Englebert terug.

Elastiek

Daarna kwam de wissel naar het fietsen. ,,Dat ging goed, want ik had mijn schoenen al keurig met elastieken recht op de pedalen geplaatst. Het fietsen ging boven verwachting, maar de groep waar ik in zat werkte niet echt mee. Dat was aanleiding om zelf het kopwerk te doen.”

De tweede wissel ging ook goed, maar al direct bij de start van haar 10 kilometerloop ging ze onderuit. ,,Dat kon ik snel corrigeren en daarna ging ik ook hier als veertiende weg. We trainen veel op lopen op de baan in Tilburg, maar dan nog moet ik goed in mijn ritme komen. Dat lukte goed en met wat korte versnellingen in de laatste kilometer kwam ik als elfde over de streep.”

Van Englebert zul je geen spannende toekomstverwachtingen horen. ,,Nee, ik bekijk het stap voor stap. Vast staat wel dat ik eens een hele triatlon ga afwerken, ik ben meer van het lange werk.”