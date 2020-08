Meedoen aan EK dressuur ‘gewoonte’ voor Thalia Rockx: ‘Een medaille met het team zou heel mooi zijn’

De weg naar Hongarije was bepaald niet geplaveid. Dit EK zou eigenlijk in het Engelse Hartpury worden verreden, maar vanwege de corona-crisis werd dat treffen al in een vroeg stadium gecanceld. ,,Dat nieuws kwam voor ons niet eens zo hard aan", herinnert Rockx zich. ,,Hier waren op dat moment immers ook al geen wedstrijden meer. Gelukkig waren ze in Hongarije bereid alle jeugdkampioenschappen over te nemen. Toen dat definitief was, hebben we vooral de proefgerichte trainingen weer opgepakt. De puntjes moesten alsnog op de i worden gezet. Daarna volgden de observatiewedstrijden in Exloo en Schijndel. Dat ging supergoed. Vanaf dat moment had ik er alle vertrouwen in dat ik mee zou mogen."