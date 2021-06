Maya Kingma meldt zich na een lange weg ‘vol gezeik’ voor het Olympische podium

Matthijs Brouwer uit Raamsdonks­veer werd 20 jaar geleden landskampi­oen hockey

8 mei De vrouwen van HC Den Bosch spelen elk jaar in de play-offs om de landstitel, voor de mannen van die club was dat al twintig jaar geleden. Maar nu hebben ze zich eindelijk weer geplaatst. Matthijs Brouwer uit Raamsdonksveer was er destijds bij.