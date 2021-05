Matthijs Brouwer uit Raamsdonksveer werd 20 jaar geleden landskampioen hockey

De vrouwen van HC Den Bosch spelen elk jaar in de play-offs om de landstitel, voor de mannen van die club was dat al twintig jaar geleden. Maar nu hebben ze zich eindelijk weer geplaatst. Matthijs Brouwer uit Raamsdonksveer was er destijds bij.

Matthijs Brouwer (40) stuurde HC Den Bosch-coach Eric Verboom vorige week meteen een mailtje toen die mannenploeg zich na twintig jaar weer eens had geplaatst voor de play-offs om de landstitel. Brouwer, geboren en opgegroeid in Raamsdonksveer en via Push bij HC Den Bosch terecht gekomen, speelde in dat team dat destijds zelfs de landstitel pakte in 1998 en 2001. ,,Fantastisch dat Heren1 het weer geflikt heeft na zo’n lange tijd. Hoe het komt dat het twintig jaar geduurd heeft? Ja, geld speelt een rol. En het spectrum verschuift soms een beetje. Topspelers willen zich laten zien in de play-offs. Ik heb zelf ook een paar jaar bij Oranje Zwart gespeeld. Maar daarna heb ik nog wel vijf mooie seizoenen bij Den Bosch gehad.”

Volledig scherm Matthijs Brouwer was ook coach van de mannen van hockeyclub Breda. © Else Loof / het fotoburo

Natuurlijk gingen zijn gedachten deze week af en toe terug naar die succesperiode van toen. ,,We schurkten tegen Bloemendaal en Amsterdam aan. Maar wij waren Klein Duimpje, dat wel. We hadden een mooie mix van routine en jeugd. En als je dan ook een goede keeper en een goede corner hebt, kun je ver komen. Dat waren destijds Ronald Jansen en Youri Robeerst op doel en Jeroen Delmée met een supercorner. Nu hebben ze weer een hechte groep en met keeper Loïc Van Doren en corner Austin Smith ook twee kanjers. Onlangs wonnen ze van Bloemendaal in de competitie en ze hebben de laatste zeven wedstrijden allemaal gewonnen, dus ze zitten in een flow.

Volledig scherm Matthijs Brouwer in actie voor HC Den Bosch tegen Klein Zwitserland. © Sandra Peerenboom

Met zijn vrouw en twee dochters is Brouwer altijd in Den Bosch blijven wonen. ,,Onze dochters hockeyen ook, op zondagochtend. Daarna bleef ik voor de coronatijd vaak hangen om wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 te zien. Daar kom ik ook veel jongens van die kampioensteams van destijds tegen. En twee of drie jaar geleden hadden we nog een reünie. Verloren we met 2-1 van het Heren 1 van toen. Geflatteerd! Het fanatisme was er nog wel, maar de snelheid wat minder, haha.”

HC Den Bosch verloor woensdag de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs op eigen veld met 1-5 van Bloemendaal (rust 1-1). Zaterdag is duel 2 in Bloemendaal. Wint Den Bosch, dan volgt zondag een beslissingswedstrijd.

Volledig scherm Matthijs Brouwer. © Marjo van de Peppel-Kool