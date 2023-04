Mathieu van der Poel is het niet eens met zijn vader Adrie: ‘Van Aert is zondag niét de absolute topfavoriet’

Een zoon treedt zijn vader niet bij. Die laatste zei na de Ronde van Vlaanderen dat Wout van Aert de topfavoriet is voor Parijs-Roubaix, maar Mathieu van der Poel is het niet eens met Adrie - net als Van Aert zelf overigens. ,,Dat Wout niet de absolute topfavoriet is, lijkt me wel duidelijk.”

Gevraagd naar de favorieten voor zondag, kijkt de kopman van Alpecin - Deceuninck vooral naar Ganna, Küng, Pedersen (‘heel goed in de Ronde’), Asgreen, Lampaert en natuurlijk Van Aert. ,,Maar Wout steekt er zeker niet bovenuit. Het klopt natuurlijk wel wanneer mijn vader zegt dat Parijs-Roubaix hem beter ligt dan de Ronde, dit is een heel andere wedstrijd. Maar ik zie veel kandidaten die in Roubaix kunnen winnen.”

Mee kunnen doen om de zege

Daar rekent hij zichzelf ook bij, na de verkenning over natte kasseien van vandaag. ,,Dit is een van de regio’s waar je het minst komt, dus de langere verkenning vandaag was zeker nuttig. Ook al wordt het zondag waarschijnlijk een droge editie. Ik heb misschien wel een lichte voorkeur voor een natte editie, zeker die van 2021 vond ik wel leuk. Maar een Parijs-Roubaix is nooit zonder risico en altijd wel hectisch. Ik zit alvast op schema. Met de benen van de Ronde, moet ik mee kunnen spelen voor de zege. Van de Ronde ben ik snel hersteld, in de Scheldeprijs voelde ik me al vrij goed.”

Zonder pijn op de fiets

Van der Poel stelt een situatie als vorige week in de Ronde te willen vermijden, toen hij ‘door eigen fout achter de breuk in het peloton zat’ en de ploeg dat moest rechtzetten. Maar niemand die ernaast kan kijken: MVDP rijdt deze lente goedgemutst rond. ,,Enerzijds raken mijn rugproblemen stilaan opgelost en zit ik zonder pijn op de fiets, waardoor het allemaal iets aangenamer is. Anderzijds doe ik minder wedstrijden, in samenspraak met de ploeg. Dus voor mij is het dan makkelijker om elke wedstrijd tot het gaatje te gaan en telkens het beste uit mezelf te halen.”

,,Mensen vergeten dat soms, maar van het WK veldrijden tot nu is dit toch één lange periode met veel belangrijke doelen. Daarom heb ik gekozen voor dat minder uitgebreide programma", besluit Van der Poel, die dus niet plan is de Amstel of Luik-Bastenaken-Luik nog te rijden. ,,Zeg nooit nooit, maar de kans is miniem.” Na Parijs-Roubaix last hij een langere rustperiode in, waarna een hoogtestage in La Plagne volgt om dan via de Ronde van Zwitserland naar de Tour te trekken.

Volledig scherm Van der Poel vandaag tijdens de stevige training op natte kasseien. © Photo News