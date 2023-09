Martijn Rasenberg heeft het profpeloton eindelijk in zicht: ‘Door zo’n overwinning ga je erin geloven’

Martijn Rasenberg (21) uit Terheijden is geen veelwinnaar. Door die ene zege in de Ronde van de Achterhoek hoopt de wielrenner van Abloc CT echter de deur naar een profcontract op een forse kier te hebben gezet. Morgen (zondag) wil hij dat onderstrepen in de Omloop van Valkenswaard.

Een profcontract. ,,Daar droomt toch iedere jonge renner over”, weet Martijn Rasenberg. ,,Maar of het haalbaar is, weet je pas op latere leeftijd.” De 21-jarige renner uit Terheijden wil er maar mee aangeven, dat prof worden nooit een blinde obsessie voor hem is geweest. ,,Bij de jeugd staat het plezier in het fietsen op nummer één. En in het eerste jaar van mijn studie (bedrijfskunde aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam) ging een tentamen nog voor het rijden van een koers. Dat is nu trouwens wel omgedraaid”, zegt de man die door het winnen van de internationale UCI 1.2 Ronde van de Achterhoek nu pas echt is gaan geloven in dat profcontract.

Een kennismaking met een renner, die gezien zijn achternaam en woonplaats ongetwijfeld niet zomaar in de wielersport verzeild is geraakt? Dat blijkt te kloppen. Opa Henk is één van de oprichters van de plaatselijke wielerclub. Oom Bob was een succesvol amateurrenner. Net als oom Hans. Vader Ferry toonde zijn talent tot hij er na de junioren mee stopte. Net als Martijns enkele minuten oudere tweelingbroer Robbert. ,,Ik ben dus nog de enige die de familie-eer hooghoudt in de koers.”

Telg zijn van een dergelijk wielergeslacht betekent volgens Martijn Rasenberg dat je de sport met de paplepel ingegoten krijgt. ,,Met opa en mijn vader naar de koers. Vooraf praten over wat we konden verwachten en op de terugweg in de auto altijd even bespreken wat er wel en niet goed ging.”

Ik ben altijd bezig met vooruitden­ken. Nooit als een kip zonder kop rondrijden Martijn Rasenberg (21)

Het heeft hem grotendeels gevormd als renner, beseft Rasenberg. ,,In de koers ben ik altijd bezig met vooruitdenken. Wat ik doe is altijd tactisch. Nooit als een kip zonder kop rondrijden.” Ploeggenoot Jan-Willem van Schip van Abloc hield het hem dit jaar nog voor nadat Rasenberg in de ZLM Tour vanuit de kopgroep als vijfde was geëindigd in de tweede etappe. ,,Dat elke wedstrijd een leermoment is. Dat je zoveel gereedschap in je kist verzameld dat je op een gegeven moment de juiste sleutel pakt om een koers te winnen.”

Volledig scherm Martijn Rasenberg: ,,Bij de nieuwelingen, junioren en mijn eerste drie beloftenseizoenen bleven de echt bijzondere uitslagen uit. Tot dit jaar.” © Joris Knapen/Pix4Profs

Zo won hij zondag in Groenlo ook de Ronde van de Achterhoek. Vroeg in de aanval (‘mijn handelsmerk’) met een sterke kopgroep van vijf man en op het juiste moment op tien kilometer voor de finish weggereden bij zijn vluchtmakkers om solo met de handen in de lucht over de finish te komen. ,,Er zijn weinig mooiere manieren om te winnen.”

Dat het de zege was waar de jongste Rasenberg al zo lang naar heeft uitgekeken, maakt het zelfs nog mooier. Hij mocht er dan lang op hebben moeten wachten, in het achterhoofd fietste die ene droom altijd mee. ,,Dat kwam ook omdat ik in de jeugd veel won en jongens als Olav Kooij en Casper van Uden achter me kon laten. Bij de nieuwelingen, junioren en mijn eerste drie beloftenseizoenen bleven de echt bijzondere uitslagen uit. Tot dit jaar. Met dank aan Abloc ook voor het geloof in mij. Bij mij is dat geloof nooit weggeweest. En na deze overwinning geloof ik er nog meer in.”

Want de Ronde van de Achterhoek is er volgens hem één die telt. Vooral door de manier waarop. Of de profploegen nu ook voor hem in de rij staan? Rasenberg zegt in ieder geval te merken dat de zege ‘veel losmaakt.’ Enkele grote teams zijn alvast ‘concreet’ in hem geïnteresseerd. ,,Weet je waar ik nu vooral op hoop”, zegt Rasenberg tot slot. ,,Dat ik word geselecteerd voor het beloften-EK dat eind september wordt gehouden in Drenthe. Dat zou een mooie afsluiting zijn van mijn beloftentijd.”

Volledig scherm Martijn Rasenberg leidde de dans in de Ronde van de Achterhoek van start tot finish. © Jan Ruland van den Brink

