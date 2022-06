Marlene de Boer is in Oud Gastel de kers op de triatlontaart: ‘Ik ben diep gegaan’

Na jaren van annuleringen was er weer eens een triatlonfeest in Oud Gastel afgelopen weekend. Daar werd een volwaardige triatlonweek afgewerkt. Het hoogtepunt van deze Verwer en Janssen triatlon vond zaterdag op de slotdag plaats. Op het Wim van den Broekplein finishten enkele van de beste sporters van Nederland na hun wedstrijd over 1300 meter zwemmen, 60 kilometer fietsen en 14 kilometer hardlopen.

Het werd vooral Ladies Day in Gastel. De top drie van de wedstrijd genoot van deze sfeervolle opstap naar komende mondiale toernooien. Marlene de Boer werd de koningin van deze in Nederland unieke een-derde triatlon. In het voorjaar werd de Amsterdamse laatbloeier (33) wereldkampioen op de Ironman. In het najaar zou ze deze titel zomaar weer kunnen binnenhalen. Toch was Oud-Gastel voor haar geen tussendoortje. ,,Ik ben diep gegaan. Heb alles gegeven om te zijn waar ik nu sta”, vertelde de winnares zittend. De Boer had even een dranghek en een droog plekje op het gras nodig om bij te komen.

Dat was logisch. Om 08.45 uur was zij met 80 anderen van start gegaan voor het zwemonderdeel. Dat deed ze met overtuiging. Slechts de plaatselijke held Janne Englebert was eerder uit het 22,5 graden (te) warme water. Englebert zwom met 16,39 minuten de snelste tijd ooit en deed dit zoals alle deelnemers zonder wetsuit.

De Boer klom als tweede het trapje op om direct daarna de Prinsenlandse polder in te stuiven. Op de fiets werd ze weliswaar gepasseerd door enkele mannen waaronder de latere winnaar Marijn Markusse, maar finishte ze gewoon als vijfde in het totaalveld.

Hawaï

De 33-jarige winnares heeft pas drie jaar terug gekozen voor deze sport. ,,Zelf heb ik een zwemachtergrond en maak ik deel uit van een fietsfamilie. Mijn zus Sophie is een goede veldrijdster. Mijn WK titel dit jaar haalde ik in Utah. Daar fietsten en liepen we door een kloof. Het zwemmen was in een erg koud waterbassin van slechts 16 graden. Gelukkig mochten we daar wel in wetsuits meedoen. Hawaï, Kona om precies te zijn, staat 6 oktober op de kalender. Ik ga er alles aan doen om in 2022 een unieke dubbelslag te slaan.”

Ook de derde vrouw die door speaker Wim van den Broek binnen werd gepraat gaat naar Hawaï. Julia de Leeuw uit Weesp moest wel toezien hoe ze door de fanatiek lopende Drentse sportvrouw Janien Lubben werd gepasseerd. Lubben kiest dit jaar voor de duathlon op 3 september in het Zwitserse Zofingen. Een week later start de winnaar bij de mannen, Marijn Markusse uit Brandwijk, in Almere op de hele triatlon. ,,Ik klop inmiddels een beetje op de deur van de nationale top. Dit was mijn tweede zege binnen een week. Verleden week won ik in Oss in 32 graden. Vandaag pak ik in de regen opnieuw de winst.”

Stroeve wissel

Snelste zwemmer Janne Englebert uit Oud Gastel veroverde uiteindelijk een mooie vierde plaats. Guido Jonkers van TV Breda werd in dit geweld achtste. Op de achtste triatlon ging de winst naar Rob Musters. ,,Mijn wissel van fietsen naar lopen was stroef. Ik kreeg mijn helm niet af. Daarna kon ik met een snelle vijf kilometer toch de zege pakken.”