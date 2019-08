Marissa Damink gaat voor de Spelen in Parijs: ‘Als ik vrolijk ben, loop ik het hardst’

Marissa Damink (23) praat over haar ambities. De studente van de TU/e weet wat ze wil. De Spelen van Tokio komen te vroeg, maar ze legt zelfverzekerd uit waarom voor haar Parijs 2024 mogelijk is. ,,Ik ben pas vijf jaar bezig met atletiek”, zegt ze. ,,Mijn persoonlijk record op de 800 meter is 2.05.35. De kwalificatietijd voor 2024 is 1.59 en nog wat. Ben nog een kleine zes seconden verwijderd van de kwalificatie voor Parijs. Maar in de afgelopen vijf jaar haalde ik elk jaar een seconde af van mijn pr. Als dat zo doorgaat, kan ik aan Parijs gaan denken.”