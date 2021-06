Marathonloper Koreman uit Geertruidenberg ondanks behaalde limiet niet naar de Spelen

nk driebanden Debutant Kools uit Hoogerhei­de stunt ook in finale en wint NK driebanden

29 april Een verrassing vanjewelste: debutant Ludo Kools uit Hoogerheide heeft donderdagmiddag het NK driebanden gewonnen. Hij was in de finale in vijf sets te sterk voor de favoriet, viervoudig Masters-winnaar Raimond Burgman.