Mannen en vrouwen De Burgst doorbreken verliesreeks

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D

Spie/De Burgst - Volley Zuid 3-2.

"In de derde en vierde set (19-25, 20-25, red.) kwam de klad er even in", zei trainster Ans de Graag. ,,maar daarna pakten we het weer goed op."

EMD-Tooling - Kraftwell Symmachia 4-0.

De koploper bleek een maatje te groot voor Kraftwell Symmachia. ,,We speelden een goede pot maar we hadden weinig in te brengen. Zij waren gewoon beter", vertelt Symmachia-coach Fred Hoogervorst na afloop.

DERDE DIVISIE A

Jola Olympus - AVVA 3-1.

Door afwezigheid van trainer-coach Floran Zwegers zat oudgediende Marceline Prins op de bank. Daarnaast ontbrak spelverdeler Tijn Ackerman (griep) en speelde Niels van Dongen, eigenlijk gestopt. Het legde de basis voor de derde zege.

Voleco - ROWI 2-3.

ROWI speelde wisselvallig maar won wel. De ploeg begon onwennig en herpakte zich de tweede set. Thijs Meesters zette ROWI dankzij een fantastische serviceserie op 1-2. De bezoekers verloren vervolgens de concentratie en Voleco kwam langszij. Tommy Jonkheer wees ROWI in de laatste set de weg naar de overwinning.

DERDE DIVISIE B

Atak'55 - VC Polaris 4-0.

"Het zelfvertrouwen groeit en daardoor volleyballen we ook gevarieerder", zag coach Jack Koppers. ,,Schitterend om naar te kijken."

VROUWEN

EERSTE DIVISIE B

IMS/Voltena - Scylla 4-0.

"We missen spanning om een topprestatie te leveren", zei trainer-coach Jo Rullens, die vond dat zijn ploeg minder punten kon incasseren.

DERDE DIVISIE A

Spie/De Burgst - Volley Zuid 3-1.

"We pakken eindelijk weer eens punten", zei trainer-coach Chris Konings. Na de tegenslag in de derde set (25-27) was hij benieuwd hoe zijn volleybalsters de draad op zouden pakken. Maar De Burgst trok won de vierde set vrij eenvoudig (25-19).