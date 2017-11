Mannen Dongen krijgen handballes, vrouwen behalen punt in Nieuwegein

MANNEN

TWEEDE DIVISIE B:

Oliveo - Witte Ster'75 34-34.

Roy Meijs (Witte Ster'75): ,,Elke fout werd afgestraft. In het begin van het tweede helft speelden we heel goed, maar maakten we de kansen niet af.''

Heerle - G.H.V. 23-27.

Thuis tegen het zeer agressief spelende G.H.V. kon Heerle aanvankelijk goed bijblijven. Na 6-7 werd het 6-10 en halverwege stond het 9-12. In het tweede deel gebeurde er van alles wat helemaal niets met handbal te maken had.

HOOFDKLASSE B:

Bevo - Dongen 38-17.

Bevo had er vandaag zin in en gaf Dongen handballes. Rembrandt Lautenslager: ,,We waren kansloos. Het was een ongedisciplineerde bende.'' Na rust wilde Lautenslager een opbouwende aanval zien met inlopende spelers. ,,Dat is geen een keer gebeurd.''

West-Brabantse Combinatie - Zwart Wit 20-30.

Als de koploper op bezoek komt op zondagmiddag in Breda weet je vooraf dat het lastig kan gaan worden. Dat bleek ook wel na een uur toen WBC met lege handen achterbleef.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B:

VOC - United Breda 33-28.

United-trainer Maurice van Zielst ziet dingen terug waar ze mee aan de slag zijn in de trainingen. ,,Hoewel we verliezen, komen we sterker uit deze wedstrijd dan dat we erin gingen.''

Nieuwegein - Dongen 23-23.

Martijn Verhagen zag zijn team in een spannende wedstrijd uiteindelijk gelijkspelen. De Dongense handbalsters konden zich niet weren tegen het aanvallende geweld van de thuisspelende ploeg.

HOOFDKLASSE D:

WHC - HMC 20-16.