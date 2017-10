Mannen Barons kunnen één helft goed meedoen,

In de eerste divisie van het basketbal kon Barons gisteravond 'één helft standhouden bij Basketbal Academie Limburg, 78-64. De vrouwen wonnen wel, met 61-50 van Octopus. In de tweede klasse won Migliore en verloor Eastwood Tigers.

MANNEN

EERSTE DIVISIE

Basketbal Academie Limburg - Barons 78-64

Tot de rust kon Barons het goed bijbenen (34-30), maar daarna was de koek op zag ook coach Dusan Bozic; "Zij trainen elke dag, zijn atletischer, conditioneel en technisch beter dan wij. Toch hadden we dichterbij kunnen blijven als we wat minder schoten hadden gemist."

Hoofddorp - Blauw-Wit 64-43

In de beginfase kon Blauw-Wit nog redelijk aanklampen. "We zijn geen moment in ons spel gekomen, op de aanvangsfase na", aldus Bert Visser. Dat de foutenlast al snel hoog opliep hielp de bezoekers evenmin, waardoor ruim werd verloren.

TWEEDE DIVISIE C

Langstraat Shooters - WBB Giants 66-87

Giants-coach Corné van Terheijden was tevreden. "Ondanks het feit dat we in het duel te veel ups en downs kenden en wat te weinig scoorden ben ik tevreden. Met de koppositie als bonus moet de top drie moet er in zitten dit jaar."

TWEEDE KLASSE

Migliore - JRC 64-55

In de eerste helft was de thuisclub te slap en verdedigend slordig. "Gelukkig heb ik de boel in de rust wakker kunnen schudden," aldus coach Jurjen van Willigen.

Eastwood Tigers - Vlijmscherp 2 70-80

De thuisclub had slechts zes man ter beschikking en startte matig. Naar het slot toe liep de foutenlast te hoog op waardoor de laatste vijf minuten nog slechts vier Tigers op het veld stonden.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE

Barons - Octopus 61-50

"Een degelijke wedstrijd waarin de overwinning geen moment in gevaar is geweest," stelde Barons-coach Marcel Dubois na afloop.