Manfred Krikke (1932 - 2023) tilde met PDM de wielersport naar een nieuw niveau: ‘Een man met passie voor de wielersport’

Waarom een Canadese ijshockey­er met gezin en al naar Breda verhuist om bij Yeti's te kunnen spelen

De Canadees Kyle Chagnon (34) ijshockeyt al zijn hele leven en sinds een paar maanden in Breda. Nergens zag hij mensen die zo gek zijn op het ijs als in Nederland. ,,Het slaat eigenlijk nergens op om eerlijk te zijn. In Kenora, waar ik woon, is het -25 in deze tijd van het jaar en dan kan je natuurlijk goed schaatsen. Hier is het een weekje onder het vriespunt geweest en iedereen gaat gewoon al het ijs op. Ik durfde het nog niet aan hoor", zegt hij lachend

23 december