Mama Broersen is terug met eerste nationale titel: ‘Het is zwaar, maar ik wil ook niks missen van dat kind’

NK atletiekNa de geboorte van haar zoontje James had Nadine Broersen had het zich vast voorgenomen om terug aan de top te komen. ‘Dat wil ik nog steeds. Maar het is absoluut niet gemakkelijk’, liet ze weten na het binnenhalen van de nationale meerkamptitel.

Nadine Broersen nam even een momentje voor zichzelf toen de nationale titel binnen was. Gehurkt zittend op de baan kwamen de emoties. ,,Dit doet me heel veel”, zou de voormalige wereldkampioene meerkamp even later zeggen over haar succesvolle terugkeer aan het front.

Eenmaal terug onder de mensen zocht Broersen haar zoontje James en tilde het ventje over het hek. ,,Ik ben zo verliefd op dat kind.” Voor hij er was stond haar carrière als topsporter hoog op één. Al voor de geboorte van James was Broersen daarom vast van plan om de wereld te laten zien dat je ook als moeder topsport kunt bedrijven.

Haar vriendin Melissa Boekelman dacht er net zo over. Ze waren zowat gelijktijdig zwanger, zetten in het voorjaar van 2022 beiden hun eerste kind op de wereld, pakten kort na de geboorte de training op en lieten weten dat ze samen voor de Olympische Spelen in Parijs gingen. ,,Natuurlijk geloof ik daar nog in”, vertelde Boekelman vrijdag al nadat ze op het NK als vijfde was geëindigd bij het kogelstoten met een nieuw persoonlijk ‘draairecord’.

,,Parijs is ook nog steeds mijn doel”, durfde Broersen twee dagen later te zeggen. ,,Maar het is absoluut niet gemakkelijk om topsport met het moeder zijn te combineren”, beseft ze inmiddels. ,,Die kleine heeft gewoon de eerste prioriteit. Mijn herstel schiet daar wel wat bij in.”

Geen rust

Dit ligt niet per se alleen aan James, haast Broersen te zeggen. ,,Hij is een heel gemakkelijk kind, maar als moeder sta ik altijd aan. Je hebt geen rust. Ook als hij slaapt. Mijn probleem is ook een beetje dat ik niks wil missen van hem. Als moeder wil alles meemaken van die kleine. Dan wordt topsporter zijn lastig dus. Ik ben nog altijd zoekende haar het vinden van een goede balans tussen die twee.”

Zo had ze het ‘heel zwaar’ in de week voor het NK. ,,In zo’n laatste week wil je volledig gefocust zijn op de meerkamp. Dat kan dus niet.” Dat is vooral lastig voor de control freak in haar. ,,Ik wist dat ik niet helemaal super zou zijn, maar ik wilde de eerste zevenkamp niet blijven uitstellen. Ik dacht: ‘Ik ga het gewoon doen.’ Zonder verwachtingen.”

Er rolde een titel uit. De eerste nationale op de meerkamp en de eerste afgeronde zevenkamp sinds 2019. De vraag is nu of het Broersen dichter bij Parijs heeft gebracht? De glimlach op haar gezicht geeft het antwoord al. ,,Juist door dit weekend merk ik dat het bij elk onderdeel maar een klein gaatje is tot wat ik vroeger kon.”

Hoe die weg richting Parijs er nu verder uitziet? ,,Dat weet ik nog niet. Ik ben alleen maar bezig geweest met dit.”

Nadine Broersen rondde de zevenkamp af met een puntentotaal van 6047.

Losse resultaten: 100 horden: 13.92, hoogspringen: 1.74, kogelstoten: 13.89, 200 m: 25.59, verspringen: 5.97, speerwerpen: 50,76, 800 m: 2.20.35.