Mag ‘broekie’ Jill Baijings uit Terheijden vandaag al debuteren tussen haar voorbeelden bij Oranje?

Melissa Boekelman kan Olympische Spelen vergeten na tweede zware achilles­pees­bles­su­re: ‘Mijn wereld staat op zijn kop’

8 maart Een zware achillespeesblessure voorkomt dat kogelstootster Melissa Boekelman voor de tweede keer zou kunnen meedoen aan de Olympische Spelen. De 31-jarige atlete scheurde onlangs de achillespees in haar linkerbeen af. Drie jaar geleden scheurde Boekelman al eens de achillespees in haar andere been.