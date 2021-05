Madese Pleun van der Plas op drempel hockeytitel: ‘Superblij dat we om het kampioenschap mogen spelen’

En, veel vertrouwen na die 0-1?

,,Uit winnen bij Amsterdam is voor het zelfvertrouwen altijd heel goed. Zeker in de play-offs. We kunnen het nu op eigen veld afmaken. Helaas zonder publiek, natuurlijk. Mocht het zaterdag niet lukken, dan hebben we zondag ook nog een kans in de beslissingswedstrijd. Wij mogen nu, terwijl Amsterdam moet komen. Ik hoop dat het daardoor een meer open wedstrijd wordt.”

Hoe kijken jullie terug op de wedstrijd van donderdag?

,, We kennen Amsterdam heel goed. We hebben veel tegen ze gespeeld de laatste tijd, zowel in de competitie als in de Europa Cup. Het ligt altijd heel dicht bij elkaar. Scoren is gewoon heel erg lastig tegen Amsterdam. Het komt in deze wedstrijden echt aan op de details, dus daar hebben we tijdens de video-analyse vooral naar gekeken. Drastische dingen veranderen gaat nu niet meer.”

Voelt het voor jou wel als échte play-offs, zo zonder publiek?

,,Het is wel echt anders. Normaal gesproken krijg je een extra adrenalinekick van de mensen in het stadion. Dat extraatje moet je nu ergens anders vandaan halen. Dus het is anders, maar we zijn al superblij dat we überhaupt mogen spelen om de landstitel.”

Waar haal je dat extraatje nu vandaan?

,,Uit kleine dingen, zoals met elkaar vieren dat je een strafcorner haalt. Elkaar oppeppen, blijven aanjagen. Zodat je nog net dat extra stapje kan zetten.”

Jullie wonnen dit seizoen de Euro Hockey League al. Geeft dat Den Bosch nu een voordeel?

,,Het heeft ons in elk geval vertrouwen gegeven, vooral dat we op het laatste moment een wedstrijd kunnen omdraaien. We scoorden toen in de halve finale in de laatste minuut tegen Amsterdam de gelijkmaker en wonnen daarna de shoot-outserie. Mocht het daar weer op aankomen, dan denken wij alleen maar: yes, we kunnen ze nu alsnog pakken.”

Twee jaar geleden werd Amsterdam kampioen. Hoe graag willen jullie de beker terughalen?

,,Wij hebben nu twee jaar aangehoord dat Amsterdam ‘regerend landskampioen’ is. Daar zijn we echt chagrijnig van geweest. Hoezo ‘regerend’? Vorig jaar hadden we niet eens een kans om ons te revancheren! Dat is voor ons wel echt dé motivatie om te winnen.”