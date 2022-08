Lynn van der Meer: ‘Met een geblesseerde vinger is het lastig klimmen’

Het was genieten, laat Lynn van der Meer weten als haar optreden in München erop zit. ,,Het is een echt mooie locatie hier”, zegt ze over de klimwanden op de historische Königsplatz van de Beierse hoofdstad.

,,Zo’n EK voelt al speciaal. Dat het daarnaast de eerste wedstrijd is na mijn blessure, maakte het extra leuk om hier te zijn”, voegt de 23-jarige in Roosendaal opgegroeide studente diëtetiek en voeding eraan toe. ,,Want op de eerste plaats had ik niet verwacht hier al mee te kunnen doen.”

Van der Meer raakte in april geblesseerd aan haar linkerringvinger. ,,Het ging om een ringbandje. Moeilijk uit te leggen wat dat precies is, maar daarmee is het in ieder geval lastig klimmen”, geeft ze aan. ,,Vooral de kleinere, fijne grepen kun je dan niet meer vasthouden.”

Boom

Als klein meisje vond Van der Meer het al leuk om in de grote boom te klimmen die thuis in Roosendaal in de straat stond. Op een kinderfeestje ontdekte ze de klimwand en nu is ze de vaderlandse topper op het onderdeel lead. Daarbij moet ze, gezekerd aan een touw, via een reeks zogenaamde grepen zo hoog mogelijk zien te klimmen. Vooraf mogen de deelnemers de wand visueel verkennen om zo de voor hen meest ideale route te bepalen. Vanaf de halve finales komt daar bij dat je niet mag kijken hoe de meiden voor jou het nieuwe parkoers aanpakken.

Volledig scherm Lynn van der Meer in actie tijdens het onderdeel lead. © Robin van Lonkhuijsen/ANP

In München kwam Van der Meer zo twintig grepen ver. ,,Vier te weinig om door te gaan naar de laatste acht”, waardoor ze uiteindelijk op de veertiende plaats eindigde. ,,De finale was niet ver weg. Het zal er ook mee te maken hebben gehad dat die andere meiden de hele zomer door wedstrijden hebben geklommen. Daardoor zaten zij meer in de wedstrijdmodus dan ik. Voor zo’n eerste wedstrijd na mijn blessure was ik ook wat zenuwachtig. Je wil graag laten zien dat je weer fit bent, maar een foutje is snel gemaakt. En je hebt dus maar één poging.”

World Cup

Er had daarom misschien meer ingezeten, beseft ze. ,,Zo goed ging het. Maar, het was ook meer dan ik verwacht had na die blessure. Het geeft me daarom een goed gevoel voor de wedstrijden die nu nog komen.”

Op de eerste plaats is dat begin september een wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Koper. ,,Het is mijn ambitie om in de world cups wel de laatste acht te halen.”

Sportklimmen is sinds enkele jaren een olympische sport. Niet dat Van der Meer daar nu al van kan profiteren. Dat ligt niet aan haar kwaliteiten, maar aan het feit dat lead (nog) geen apart onderdeel is op de Spelen. ,,Het wordt in Parijs (2024) gecombineerd met (het touwloze) boulder. Dat onderdeel train ik wel en doe ik ook in nationale wedstrijden. Maar internationaal focus ik me nog op het lead-klimmen. Behalve op de Spelen, is dat overal wel een los onderdeel.”

