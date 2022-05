Loopbaan Niels Laros in stroomversnelling: 17-jarige tekent bij Nike, gaat naar Papendal en pakt record

Enkele maanden geleden kwam Niels Laros in contact met de nieuwe bondscoach van de Atletiekunie, Thomas Lewandowski. Als coach al goed voor 33 medailles op grote toernooien. ,,Thomas vroeg of ik drie weken mee wilde op trainingskamp in Zuid-Afrika. Daar zeg je geen nee tegen", herinnert Laros zich. ,,Het was voor mij de eerste hoogtestage daar in Potchefstroom. Het ligt met 1300 meter niet extreem hoog, maar toch was het even wennen tijdens de lange tempotrainingen.”

De talentvolle loper was onder de indruk van wat hij in Zuid-Afrika meemaakte. ,,Het geheel was heel professioneel opgezet en het was heel inspirerend om samen met diverse Olympische finalisten in te lopen en te eten. Hierbij zaten ook de Nederlandse toppers op de 400 meter.”

Vermoeidheid

Het trainingskamp had effect, dat voelde hij wel in zijn benen. ,,Toen we afdaalden naar zeeniveau, voelde ik de eerste dagen de vermoeidheid van zowel de reis als de vele trainingen. Na een eerste baantraining verdween dit gevoel en was ik klaar voor de seizoen opening.”

Quote De laatste kilometer bleek ik in staat om mee te gaan op het hoge tempo van mijn trainings­maatje Simas uit Litouwen Niels Laros

En dan is het trainingskamp voorbij en wordt het 8 mei, Moederdag. Laros staat met goede benen aan de start van een internationale 3000 meter in het Duitse Pliezhausen. ,,Voor de wedstrijd vroeg ik mijn nieuwe coach wat te doen. Hij adviseerde me om lekker te gaan lopen. ‘Zie het als een goede training.’ Zelf hoopte ik op een verbetering van mijn persoonlijk record van 8.17 minuten. Na de eerste kilometer in 2.45 minuten zat dit er ook in. Dat zou een 8,15 minuten opleveren. Tussen 1200 en 1800 meter kreeg ik het wat lastig, maar kon blijven aanhaken. ”

Nationaal record

Het werd veel meer dan een simpele verbetering van zijn pr. ,,De laatste kilometer bleek ik in staat om mee te gaan op het hoge tempo van mijn trainingsmaatje Simas uit Litouwen. Ik kon zoals gehoopt progressief blijven lopen en finishte net achter hem in 8.04,17 minuten. Later hoorde ik dat ik de slotronde binnen de minuut had afgewerkt.” Deze tijd leverde hem een dik nationaal record op voor atleten onder de 18 jaar. Het bleek negen tellen sneller dan de oude toptijd van Gert-Jan Liefers in de jaren negentig.

Sponsordeal met Nike

Dat de Oosterhouter in Duitsland startte, kwam door zijn contacten met Global Sports Communication. ,, Zij waren het die deze wedstrijd voor mij en mijn broer Lars hebben geregeld. Mijn vraag aan hen was ook wat zij voor me kunnen betekenen. Dat werd een contract met sportmerk Nike. Verder ondersteunen ze me ook hartstikke goed zowel nu als in de toekomst. ”

En daarmee stoppen de mooie veranderingen voor Laros nog niet. Binnenkort verhuist hij naar Papendal om in het Sportcentrum te trainen. ,,Deze overstap heb ik alleen kunnen maken dankzij mijn huidige trainers Herman Vrijhof en Henk Rams. Zij hebben mij de afgelopen vier jaar geweldig geholpen in mijn ontwikkeling binnen Scorpio en het RTC.”

Na de toptijd in Duitsland, werkt de hardloper alweer naar de volgende doelen toe. ,,Mijn eerstvolgende piek is begin juli in Jeruzalem tijdens de EK. Daarvoor ga ik mijn snelheid nog wat aanscherpen op de 800 meter en neem ik deel aan de NK junioren.”