Lokale talenten halen finale op Spaans padelfeest: ‘Een van de mooiste potten die ik heb gespeeld’

Voor het eerst was Ulvenhout het decor voor het landelijk hoogste padelniveau: een P500-toernooi. Zoals het past bij de sport die zijn oorsprong in Spanje kent, gingen de pannen paella rond bij de finale. Het spraakmakende duo van de club, De Kroon-Prins, verloor deze eindstrijd. Uitgerekend tegen Bart van Opstal, die ook ooit in Ulvenhout begon.

,,Er werd soms geschreeuwd alsof het een voetbalwedstrijd was”, omschrijft Youp de Kroon het sfeertje op sportpark Jeugdland. Dat dat af en toe ten koste kon gaan van de concentratie, nam hij maar op de koop toe. Ze kregen er namelijk twee dagen lang vooral energie van. Toch moest Julian Prins hem af en toe bij de les houden. ,,Youp begon elke keer te lachen als hij zijn vrienden na een punt te keer zag gaan.”

Sinds het bereiken van de NK finale, mogen de twee spelers bij ieder toernooi rekenen op een geplaatste status en ook een gunstigere loting. Ze schopten het al meerdere keren tot een P500 finale, maar wonnen deze nog nooit. Dit jaar is hun thuisbasis, Ulvenhout, voor het eerst een van de twaalf plaatsen waar zo’n toernooi gehouden wordt. De landelijke padeltop reisde af naar het dorp, waar Prins en De Kroon de druk voelden stijgen.

Finaleplaats

,,Ook voor de club wil je natuurlijk dat het gewoon een mooi weekend wordt”, zegt De Kroon. ,,Je kijkt wat vaker of het goed weer gaat worden, want dat maakt het voor de organisatie alleen maar mooier.” Het weer zat zweker mee, maar de toeschouwers kregen er nog een reden bij om het hele weekend op de club te blijven. ,,Als wij de finale halen, blijven er toch net wat meer mensen tot het einde. Wij kennen hier bijna iedereen en er waren veel vrienden en familie”, zegt Prins.

Los van een zinderende kwartfinale kenden ze geen grote problemen. Maar in de finale waren Bart van Opstal en zijn partner Menno Nolten een stokje voor. Net als zijn twee tegenstanders begon Van Opstal ooit in Ulvenhout met zijn padelcarrière. Hij reist inmiddels heel Europa door met het Nederlandse team.

Verloren finale

Het is een leventje dat ook De Kroon en Prins als doel voor ogen hebben en dit toernooi was voor hen wederom een bevestiging dat ze niet ver van dat niveau af zitten. ,,Want echt waar, ondanks het verlies, was het een van de mooiste potten die ik ooit heb gespeeld”, zegt De Kroon met gepaste trots.

En dat terwijl het in de openingsset helemaal niet op een spannende wedstrijd uit leek te draaien. ,,Zij speelden zo goed, dat wij echt een beetje radeloos werden”, zegt Prins. De eerste set ging verloren. ,,Er komt nog een moment dat we het kunnen keren", zei hij toen nog. Dat moment kwam nadat ze vijf matchpoints wisten te overleven in de tweede set. ,,Het had gewoon 6-3, 6-4 kunnen zijn en dan hadden we niet mogen klagen, maar toen we die matchpoints overleefden, hadden we het momentum te pakken.”

De tweede set werd in een tiebreak gewonnen en de finale kwam aan op een beslissende set, waarin de duo's elkaar niets toegaven. Wederom moest een tiebreak de beslissing brengen. ,,Bij winst van de tweede set begon iedereen al niet normaal hard te juichen. Het gaat dan wel door je hoofd: stel dat je hem op eigen bodem wint...”

De beslissende tiebreak eindigde toch in mineur. Weer een verloren P500-finale. De Kroon is trots: ,,Het is al heel mooi dat we nog zo'n mooie wedstrijd hebben kunnen laten zien aan iedereen die kwam kijken.” ,,Het is natuurlijk even zuur, maar we laten wel weer zien dat wij een wedstrijd altijd kunnen keren”, aldus Prins.