Loek van der Velden en HC Breda knokken voor laatste kansen: ‘We zijn in het begin te naïef geweest’

De kop is er af in de beslissende serie om handhaving. Maar niet zoals de mannen van hockeyclub Breda het hadden gehoopt. Woensdagavond werd in Leiden tegen eersteklasser Roomburg tweemaal een voorsprong uit handen gegeven, waarna uiteindelijk de thuisclub met 4-3 het eerste duel van de best-of-three wist te winnen. Komend weekeinde moet het nu tweemaal gaan gebeuren voor Breda, om ook na de zomer overgangsklasse te kunnen spelen.

Een degradatie zou Breda, gezien het proces waarin de mannenploeg nu zit, slecht uitkomen. Dat vindt aanvoerder Loek van der Velden (23). Hij kwam vijf jaar geleden naar Breda en heeft veel zien gebeuren. Van corona tot een ploeg met veel ervaring, die het laatste jaar vooral een groep met jonge zelf opgeleide spelers is geworden. Een bewuste keus, maar die na het weekeinde wellicht een ingrijpend gevolg heeft. ,,Degradatie zou heel vervelend zijn. Sinds Sven Coenen in de winter coach is geworden, zetten we echt stappen. Ik denk dat Breda dan opnieuw kan beginnen. Het doel zal dan eerst promotie zijn. Blijven we er in, dan kun je verder bouwen, stapje voor stapje naar boven.”

Do or die

De eerste stap richting handhaving werd in de slotfase van de competitie gezet. Door met name de cruciale uitwedstrijd bij Helmond op de voorlaatste speeldag te winnen, is in elk geval directe degradatie afgewend. Maandag pas werd duidelijk dat Roomburg de tegenstander is in de play-down. ,,We kwamen met 0-2 voor in het eerste kwart, waarna het in het tweede kwart gelijk werd. En na de rust ook met 2-3. Toch is het 4-3 geworden. Zaterdag wordt het meteen do-or-die. Ik vond ons niet goed met de lange ballen die we tegen kregen de cirkel in. Dat moeten we goed analyseren.”

Van een opgave is geen sprake bij de captain. ,,Ik schat onze kansen wel goed in, ik vond ons woensdag niet de mindere. Voor zaterdag hebben we een goede kans en dan moet het zondag gebeuren. Ik heb er vertrouwen in.”

Goede mix

Feit is wel dat dit niet de afloop was, die vooraf werd verwacht. ,,Ik denk dat dat aan veel dingen ligt. We hebben goede spelers, maar zijn wel afhankelijk van invallers. De selectie is te klein. In het begin zijn we te naïef geweest, we wilden alleen hoge druk spelen. In de laatste fase van de competitie ging dat goed. Ik hoop de komende jaren dat Breda een mix kan maken van oud en jong. En dat de ploeg het talent ook om gaat zetten in punten. Als we ons handhaven, scheelt het.”