LIVE | Wiebes verslaat Van de Ree bij Profronde Zevenbergen

Dick Jaspers strijdt in finale in New York om hoogste prijzen­geld ooit

11 augustus Driebander Dick Jaspers heeft bij het McCreery 3-Cushion Champion of Champions-toernooi in New York de laatste vier bereikt. De Willebrorder strijdt er om de jackpot van 150 duizend euro in het toernooi met het hoogste prijzengeld ooit.