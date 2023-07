LIVE | Jasper Philipsen, Wout Poels en Mathieu van der Poel vanavond aan de start van de Acht van Chaam

Tour de France Femmes De vrouwen breien er een vierde Tourweek aan vast: ‘Dan val je als kijker ook niet zo in een gat’

Goed nieuws voor wie bang is na drie weken wielrennen op tv in een zwart gat te vallen. De vrouwen breien er een vierde Tour-week aan vast. En mede-initiator Marianne Vos en vernieuwer Natascha den Ouden zien dat het goed is. ‘Dit is het podium dat we zochten’.