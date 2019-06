LIVE | Bertens heeft geen kind aan Riske in de eerste set: 6-0

Ricardo Sint Nicolaas pakt met winst Pagnevaart­loop vierde zege in WBLC-klassement

12 juni De goed bezochte Pagnevaartloop over 10 kilometer is woensdagavond gewonnen door Ricardo Sint Nicolaas van AV Flakkee in 34.43 minuten. Hij boekte zijn vierde zege in het WBLC-klassement dit seizoen.