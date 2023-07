Liv Racing gaat op in het Australische Jayco en neemt Thalita de Jong mee naar de Tour

Het nieuws dat Liv Racing en Jayco bezig waren om samen iets op poten te zetten zong al een tijdje door het peloton. ,,Tijd dus om er dan ook nu al maar mee naar buiten te komen”, zegt Eric van den Boom als hem gevraagd wordt naar het hoe en waarom van de fusie. Met name omdat die in het Engelstalige persbericht wordt omschreven als zou zijn team opgaan in het onder de vlag van GreenEDGE Cycling vallende Jayco Alula.

,,We zijn al een tijdje in gesprek over hoe het verder moet met het vrouwenwielrennen”, zegt Van den Boom, al jaren eigenaar van de onlangs van Oosterhout naar Boekel verhuisde ploeg, die ooit gedragen werd door Marianne Vos. ,,We maken ons met name zorgen over de opleiding van jonge rensters.” Bij gebrek aan specifieke Onder 23-wedstrijden wordt al het talent vaak veel te vroeg voor de leeuwen gegooid. ,,Wij willen naar een meer solide route voor jonge rensters om hun talent te kunnen ontwikkelen.”

Eenzelfde geluid viel eerder dit jaar te horen bij AG Soudal Quick Step waar Patrick Lefevere en de Nederlandse Natascha Knaven-den Ouden de handen ineen sloegen om te voorkomen dat er achter de wereldtop een voor de jeugd onoverbrugbare kloof zou ontstaan. AG Soudal Quick Step zit in koers met drie teams: één op het hoogste niveau, één beloftenteam en een juniorenploeg.

Liv Racing en Jayco willen na de fusie op de weg komen met een World Tour team en met een opleidingsploeg. ,,Van onderuit willen we iets moois gaan opbouwen”, zegt Van den Boom

Hoe een en ander in de praktijk vertaald wordt, is volgens hem nog niet bekend. Zo is er nog geen naam bedacht voor fusieploeg. ,,We weten ook nog niet welke rensters in welke van de twee teams worden ondergebracht. Samen hebben we er zo’n 24 onder contract staan nu. Dat is niet te veel voor twee teams.”

Volgens Van den Boom heeft hij zijn ploeg niet verkocht aan Gerry Ryan, de Australische eigenaar van GreenEDGE. Gewoon omdat de waarde van een vrouwenploeg niet in geld is uit te drukken. Van den Boom verwacht dat hij wordt opgenomen in het managementteam van de nieuwe ploeg.

Rensters als Thalita de Jong, Silke Smulders, Sabrina Stultiens, Jeanne Korevaar, de Spaanse kampioene Mavi Garcia en de Italiaanse Rachele Barbieri staan onder contract bij Liv Racing. Bij Jayco Alula rijdt onder meer de Nederlandse Nina Kessler.

Wat de fusie een stuk eenvoudiger maakt is dat beide qua materiaal gesteund worden door Liv-fabriek Giant.

Thalita de Jong

Bij Liv Racing TeqFind rijdt vooral Thalita de Jong zich de laatste tijd meer en meer in de kijker. Na een door ziekte totaal mislukt voorjaar, is de voormalige wereldkampioene veldrijden weer op het oude niveau. Afgelopen week was ze met een aantal vierde plaatsen (waaronder één in de door Lucinda Brand gewonnen tijdrit) in de Lotto Baloise Tour de sterkste van de paarse ploeg. Voor Van den Boom was het alle reden om de West-Brabantse zondag toe te voegen aan de Tourploeg van Liv Racing.