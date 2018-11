Lingeriebabe trekt liever haar schaatspak aan

Overwinning uit het boekje

Mooi genoeg om een tweede wereldbekerwedstrijd in Japan voor te laten schieten. ,,Hier kwam ik dus graag eerder voor terug naar Nederland”, zei Schouten nadat ze in de sprint Manon Kamminga en Iris van der Stelt was voorgebleven. In de strijd om de Trachitol Trophy was een overwinning uit het boekje, beaamde de lingeriebabe uit Andijk. Royal A-Ware-ploeggenote Carien Kleibeuker trok de eindspurt voorbeeldig aan. ,,Dan is het aan mij om het af te maken”, zegt Schouten over de simpele, maar efficiënte strategie van de ploeg van teambaas Jillert Anema.

De zege uit het boekje kwam in een week dat Schouten de aandacht had getrokken met een pikante fotoreportage in het blad FHM. ,,Ik vond het leuk om het een keer te doen”, zei ze over poseren in lingerie. Na de Olympische Spelen, waarop de Noord-Hollandse brons won op de massasprint, riep Schouten dat ‘de’ Playboy mocht bellen. ,,Ik ben gebeld, maar toch maar liever niet.” Een aanbod om in lingerie voor de camera te gaan staan, zag ze wel zitten. ,,Voor één keer was het leuk om dit te doen. Niet voor de sport of zo, maar voor mezelf.” Om er voor ‘alle duidelijkheid’ aan toe te voegen dat het geen carrièreswitch is. ,,Wat dit, schaatsen dus, doe ik veel liever.” Ook al mag ze vandaag in de tweede manche (in Utrecht) geen spruitjespak, maar het pillenpak aantrekken.