Lindsay wil en moet nog één keer knallen: ‘Heb mezelf de druk opgelegd dat het seizoen nog niet klaar is’

olympisch debuut Mario Franjic durfde thuis in Breda niet te vloeken: ‘Maar toch zijn we ontzettend trots op die jongens’

De Nederlandse viermansbob, met de Bredase broers Janko en Jelen Franjic in de slee, kwam dit weekeinde in Peking niet verder dan een teleurstellende 26ste plaats. Thuis in de Haagse Beemden zagen pa en ma het vol ongeloof gebeuren. ‘Hoe is dit mogelijk.’

20 februari