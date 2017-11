Liam Alexander, Australische avonturier van Zwart-Wit

De Australische hockeyer Liam Alexander kwam nog geen anderhalve maand geleden naar Breda, naar Zwart-Wit om precies te zijn. Op uitnodiging. Over het verschil met de sport in zijn Down Under, zijn reislust en de nieuwsgierigheid om andere culturen te beleven. En natuurlijk over het hockeyseizoen, dat bijna toe is aan het lange winterreces.

Bij binnenkomst in het nog lege clubhuis van Zwart-Wit verontschuldigt Alexander (26) zich allereerst voor het slang dat hij naar eigen zeggen spreekt, of het niet tot te veel spraakverwarringen zou gaan leiden. Een Angelsaks die zich excuseert voor zijn Engels tegenover een Nederlander, bijzonder maar het tekent de persoon Alexander: bescheiden, beleefd en bovenal dankbaar dat hij dit avontuur mag meemaken. "Dit is voor mij een unieke gelegenheid om een andere cultuur te leren kennen en ook nog eens te hockeyen in het buitenland," zegt hij.

Push

Alexander was eerder in Nederland en Breda. "Mijn eerste hockeycontact hier was Push," legt hij uit. "Twee jaar geleden tijdens een vakantie in Nederland heb ik daar tweemaal een trainingssessie meegedraaid, nadat ik een half seizoen in Engeland had gehockeyd. In die tijd heb ik ook een paar wedstrijden van Zwart-Wit bezocht. Maar toen was de 'timing' niet goed om hier te blijven."

Afgelopen oktober viel alles wel op zijn plaats. Alexander: "Nou, om eerlijk te zijn, was het ook wel een beslissing vanuit de impuls. Binnen twee weken heb ik besloten om alles te laten vallen in Australië om hier heen te komen. Pim Wijzenbeek was degene die het contact legde, samen met Robert Coppens heeft hij de omstandigheden gecreëerd om hier te kunnen wonen, te werken en te hockeyen." Maar ook de goede ervaring van Cody Tribe, zijn Australische vriend die eerder al een paar jaar aan Zwart-Wit verbonden was, speelde een rol in zijn besluit. Er werd een visum voor een jaar geregeld en Alexander, timmerman van beroep, kon bij sponsor Keuken Kampioen aan de slag als installateur.

Volledig scherm Liam Alexander (Zwart-Wit) © EDWIN WIEKENS

Warm bad

Het was een, naar eigen zeggen, warm bad waarin hij bij Zwart-Wit terechtkwam. Zeker ook de verenigingscultuur was nieuw voor Alexander. "In Australië deel je velden met andere clubs. Er is geen sprake van een clubstructuur zoals hier," aldus Alexander. "Zwart-Wit is geweldig. Een warme, open vereniging waar iedereen altijd welkom is."

Maar ook het hockey zelf is anders dan in Australië, weet Alexander, die back home op zaterdag voor Gosford speelde en op zondag in Sidney bij Nor West Strikers. "Het Australische hockey is meer fysiek. Wanneer je voor de bal gaat, is veel toegestaan. In Nederland fluiten de scheidsrechters eerder, in Australië is het niet zo'n groot probleem wanneer je elkaar eens goed raakt," zegt hij. "Ik moet mijn spel hier dus wel enigszins aanpassen."

Promotieklasse

Over het niveau in Nederland, de Overgangsklasse in het bijzonder: "Thuis heb ik op het hoogste niveau in de Australian Hockey League gespeeld, vergelijkbaar met de Hoofdklasse in Nederland. Ook in de Overgangsklasse wordt prima gehockeyd, maar ik denk dat er voor dit team van Zwart-Wit meer in zit." Alexander doelt daarmee op de nieuw te vormen Promotieklasse die vanaf volgend seizoen van start gaat.

Om zich daar direct voor te plaatsen, moet Zwart-Wit in de top-5 eindigen. "En dat is zeker mogelijk," zegt hij. "Alles zit heel dichtbij elkaar. Met een beetje meer geluk hadden we nu ook veel hoger op de ranglijst gestaan. Het halen van de Promotieklasse is absoluut ons doel." Wanneer Zwart-Wit volgend jaar in de Promotieklasse speelt, is het nog maar de vraag of dat met Alexander zal zijn. "Dat hangt af van verschillende factoren. Maar als de randvoorwaarden goed zijn, is het heel goed mogelijk dat ik langer dan een jaar blijf," aldus de Aussie.