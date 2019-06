L&B Ledermode op drempel van landskampioenschap driebanden

Het landskampioenschap driebanden gloort voor L&B Ledermode, nadat de Hoevense ploeg vrijdagavond in eigen huis furieus van start ging in de eerste finalewedstrijd tegen STZ Zundert. L&B won met 8-0.

Alsof de duivel hem op de hielen zat. Zo opende Peter De Backer in de volgepakte biljartzaal van ‘t Tapperijke voor L&B in zijn partij tegen Barry van Beers. De Belg in Hoevense dienst startte met een serie van elf en stond na drie beurten al met 18-5 voor. Daarna haperde zijn motor wel wat, maar de winst op de Rijsbergenaar van STZ kwam nooit echt in gevaar. Uiteindelijk won De Backer met 40-24 in 32 beurten.

Intussen had op de andere tafel Dave Christiani in de tweede helft van zijn partij gas gegeven tegen Peter Ceulemans. Na een 18-20-achterstand halverwege won de Limburger van L&B uiteindelijk met 40-30 in 24 beurten van de Belg van STZ. Lachend en met een riante 4-0-voorsprong ging L&B daarna de pauze in. Aan Zundertse kant stonden de gezichten op onweer.

Hoevense feestje

Vervolgens was het aan kopman Eddy Merckx om het Hoevense feestje compleet te maken. In een Belgisch onderonsje met Roland Forthomme, recent nog finalist in de World Cup, speelde de kleine wereldtopper een akelig constante partij. Zijn series waren nooit hoger dan 6, maar uiteindelijk stond er na 20 beurten wel een 40-22-winst op het scorebord. L&B sloeg daardoor een gat van 6-0 met STZ.

En het werd nog erger voor de Zundertse ploeg. In de laatste partij wist Gerwin Valentijn in een zenuwslopende slotfase met 40-34 in 34 beurten te winnen van Rik van Beers. L&B boekte daardoor een overwinning met maximale cijfers: 8-0.