Leemans maakt overstap van jeugdliefde HC Breda naar hoofdklasser Victoria

Leemans heeft er al heel wat avonturen opzitten. Een tijdje terug zat ze nog in Amerika, waar ze haar studie Psychologie combineerde met een hockeywedstrijden bij het team van de universiteit. „Toen ik na twee jaar terug kwam, heb ik mezelf bewust even de tijd gegeven om na te denken over de vraag: ‘Wat wil ik nog met hockey?’” In de luwte bij HC Breda merkte ze, het afgelopen coronaseizoen, dat ze het spelletje met de bal en stick niet kan missen. „Ik zie het nu ook niet meer als iets dat moet, of als iets dat anderen van mij verwachten. Het is iets wat ik zelf wil en waar ik zelf plezier uit haal.”